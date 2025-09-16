EQS-News: GFT an der Spitze der SPARK Matrix 2025 für Banking Services

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie

GFT an der Spitze der SPARK Matrix 2025 für Banking Services



16.09.2025

GFT an der Spitze der SPARK Matrix 2025 für Banking Services

GFT kombiniert KI, Core-Banking-Accelerators und globale Bereitstellung für Banking-Erfolg

Stuttgart, 16. September – GFT Technologies steht an der Spitze der SPARK Matrix 2025 für Digital Banking Services und erreicht die Bestnote für Servicequalität. Diese Auszeichnung im neuen Bericht des Analystenhauses QKS Group unterstreicht die Führungsrolle von GFT bei der Umsetzung maßgeschneiderter, KI-gestützter Banktransformation.

„GFT treibt die Neugestaltung des digitalen Bankings voran – mit einer einzigartigen Kombination aus Engineering-Tiefe, KI-zentriertem-Ansatz und Cloud-nativen Modernisierungs-Frameworks“, sagt Akhilesh Vundavalli, Principal Analyst bei QKS Group. „Durch die Verbindung von KI-gestützter Entscheidungsfindung, Echtzeit-Core-Banking-Integration und agilen Bereitstellungsmodellen hilft GFT seinen Kunden, neue Umsatzquellen zu erschließen, das Kundenerlebnis zu verbessern und digitale Ökosysteme zukunftssicher zu gestalten. Dieser technikgetriebene Ansatz, der auf tiefem Branchen-Know-how im Finanzsektor basiert, positioniert GFT nicht nur als IT-Partner, sondern als Transformationstreiber.“

GFTs Global CEO Marco Santos ergänzt: „Die Zukunft des Bankings wird schneller, intelligenter und anpassungsfähiger sein – und GFT macht das möglich. Dieses Top-Ranking ist nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Leistungen, sondern ein klares Signal für unseren weiteren Weg. Mit KI im Kern definieren wir neu, wie Banken arbeiten, Innovationen schaffen und mit Kunden interagieren.“

GFT wird in der SPARK Matrix 2025 für Digital Banking Services für seine maßgeschneiderten Digital Banking Lösungen hervorgehoben. Dazu gehören so genannte Core-Banking-Accelerators auf Plattformen wie Thought Machine und Mambu. Das Unternehmen überzeugt mit einem End-to-End-Bereitstellungsmodell, das Design, Konfiguration, Tests, Go-Live und Support umfasst. Agile Methoden, Templates und Tools ermöglichen es, spezifische Anforderungen wie ESG, islamisches Banking oder Inklusion abzudecken.

Innovationen wie BankLiteX und BankStart bündeln UI/UX, DevOps, Workflows und Smart Contracts in einer zentralen Plattform. Mit dem GFT Banking Agent, einer mehrsprachigen KI-Plattform auf Basis von NLP, werden Onboarding-Prozesse beschleunigt und Kundenanfragen automatisiert, was sowohl das Kundenerlebnis verbessert als auch Kosten reduziert. Darüber hinaus beschleunigt GFTs eigenes GenAI-Produkt Wynxx mit Tools wie Story Creator, Code Reviewer und Functional Tester den Software-Entwicklungszyklus erheblich. Es steigert Codequalität und Testabdeckung, reduziert die Time-to-Market und erhöht die Produktivität um bis zu 90 %.

Mit einer Präsenz in Europa, Amerika und der Asien-Pazifik Region bringt GFT regulatorisches Fachwissen, Sprachunterstützung und hybride Bereitstellungsmodelle in große Transformationsprojekte ein. Bereits in der 2024er Ausgabe der SPARK Matrix für Digital Banking Services wurde GFT als „Leader“ ausgezeichnet. Das Ranking 2025 festigt diese Position nun weiter.

Diese erneute Auszeichnung bekräftigt GFTs Rolle als Transformationstreiber – durch die Kombination von Engineering, KI und modernen Bereitstellungsansätzen für einen nachhaltigen Wandel im Banking.

Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.



