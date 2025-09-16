IRW-News: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran meldet 11 Mrd. Pfund enthaltenes Kupfer in aktualisierter Cactus-Ressourcenschätzung (gemessen und angezeigt) 75 % davon laugungsfähig

IRW-PRESS: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran meldet 11 Mrd. Pfund enthaltenes Kupfer in aktualisierter Cactus-Ressourcenschätzung (gemessen und angezeigt) 75 % davon laugungsfähig

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 16. September 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-development-of-the-cactus-copper-project-in-the-us/ -) (ASCU oder das Unternehmen) veröffentlicht seine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Cactus-Brownfield-Kupferprojekt, das sich 45 Meilen südlich von Phoenix, Arizona, befindet (siehe ABBILDUNGEN 1-4). Die aktualisierte und erweiterte MRE umfasst ein Umwandlungsbohrprogramm, das auf das oberflächennahe Material des MainSpring-Grundstücks, Teil der Parks/Salyer-Lagerstätte, sowie Step-out- und Umwandlungsbohrungen aus den Lagerstätten Cactus West und Cactus East abzielt. Das Cactus-Projekt befindet sich vollständig im Besitz des Unternehmens und liegt auf einem Privatgrundstück in Arizona mit direktem Straßen- und Schienenanschluss sowie Strom- und Wasseranschluss. Es befindet sich in einem fortgeschrittenen Genehmigungsstadium und wird derzeit zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (2025 PFS) weiterentwickelt, die für das vierte Quartal 2025 erwartet wird. Die wichtigsten Punkte und Änderungen der aktualisierten MRE sind nachstehend aufgeführt.

Highlights:

- Durch Infill-Bohrungen wurden 51 % des abgeleiteten Materials in gemessenes und angezeigtes Material (M&I) umgewandelt, während der Gesamtgehalt des M&I-Materials aufgrund der Einbeziehung von Material mit geringerem Gehalt in Oberflächennähe aus Parks/Salyer South (ehemals MainSpring) um 15 % sank.

- Aktualisierte Gesamt-MRE für das Cactus-Projekt einschließlich Primärsulfidmaterial:

o Gemessen und angezeigt: 1.143 Millionen Kurztonnen mit 0,48 % Gesamtkupfer (CuT) für 11,0 Milliarden Pfund oder 5,5 Millionen Kurztonnen enthaltenes Kupfer

o Abgeleitet: 233 Millionen Kurztonnen mit 0,37 % CuT für 1,7 Milliarden Pfund Kupfer oder 0,85 Millionen Kurztonnen enthaltenes Kupfer, was einem Rückgang von 56 % aufgrund der Umwandlung in M&I entspricht

o 75 % der Kupferpfund des Cactus-Projekts M&I sind laugbar

- Parks/Salyer-Lagerstätte:

o 100 % der oberflächennahen, niedriggradigen Kupfermineralisierung bei Parks/Salyer South wurden in die Kategorie Indiziert umgewandelt

o Änderungen der M&I-Klassifizierung gegenüber der MRE 2024 für Parks/Salyer umfassen:

- 52 % Anstieg auf 514,1 Millionen Kurztonnen über dem Cutoff

- 31 % Anstieg der Gesamtkupfermenge auf 6,3 Milliarden Pfund

- 14 %ige Verringerung des Gehalts auf 0,61 % CuT und 0,49 % insgesamt lösliches Kupfer (Cu TSol) - aufgrund der Einbeziehung von oberflächennahen und niedriggradigen Materialien aus Parks/Salyer South in die Kategorie angezeigt

o 90 % der Kupferlagerstätten Parks/Salyer in der M&I-Klassifizierung sind auslaugbar.

- Lagerstätten Cactus West und Cactus East:

o Die Mineralressourcen wurden durch Erweiterungs- und Infill-Bohrprogramme nach Norden, Südwesten und in die Tiefe zum Untergrund hin erweitert.

o Berichterstattung über die ersten gemessenen Mineralressourcen innerhalb der Lagerstätte Cactus East nach Abschluss des Infill-Bohrprogramms

o Änderungen der M&I-Klassifizierung aus der MRE 2024 für Cactus West und Cactus East umfassen:

- 151 % Anstieg auf 557,6 Millionen Tonnen über dem Cutoff

- Anstieg der Gesamtkupfermenge um 184 % auf 4,43 Milliarden Pfund

- 19 %ige Verringerung des Gehalts auf 0,40 % CuT und 0,20 % Cu TSol - aufgrund der Einbeziehung der minderwertigeren Primärsulfidmineralisierung, die die bestehende Cactus West-Grube umgibt und unterhalb dieser liegt.

- Die Vergleiche der MRE in dieser Pressemitteilung stellen Vergleiche zwischen den gemeldeten MRE vom September 2025 und Juli 2024 dar. Die MRE vom September 2025 basiert auf einem Kupferpreis von 4,20 USD zur Bestimmung der Cutoff-Gehalte (siehe Anmerkung 7 zu TABELLE 1), während die MRE vom Juli 2024 einen Kupferpreis von 3,75 USD zugrunde legt. Für einen Vergleich zwischen den beiden Modellen unter Verwendung des gleichen Kupferpreises von 3,75 $ und den damit verbundenen Cutoff-Gehalten siehe Anmerkung 7 aus der MRE-TABELLE auf Seite 33 im Jahresinformationsformular 2024 des Unternehmens.

George Ogilvie, Präsident und CEO der Arizona Sonoran Copper Company, kommentierte: Durch eine Reihe von Landkäufen zwischen 2020 und 2024 kam es zu einer Reihe von Änderungen des Projektumfangs, da das Projekt den Zugang zu Bodenschätzen kontinuierlich und erheblich verbesserte, was zu einer Weiterentwicklung der starken Wirtschaftlichkeit des Projekts führte, wie zuletzt in der PEA 2024 dargelegt. Die ursprüngliche Einbeziehung von Parks/Salyer als Untertagebau in der PFS 2024 wurde später in der PEA 2024 in einen zweiten Tagebau im Cactus-Projekt umgewandelt. Die PEA 2024 folgte auf die Übernahme von MainSpring und die endgültige Definition und Einbeziehung von abgeleiteten Ressourcen, was die endgültige Änderung des Umfangs unseres Cactus-Projekts bedeutete. Die heute aktualisierte Mineralressourcenschätzung spiegelt die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Arbeiten zur Aktualisierung der PEA 2024 auf PFS-Niveau wider. Die heutige Aktualisierung des Cactus-Projekts meldete eine signifikante Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen, was zu einer 51-prozentigen Erhöhung der Kupferressourcenschätzung in der M&I-Klassifizierung auf 550 Millionen Tonnen enthaltenes Kupfer oder 11,0 Milliarden Pfund in allen Projektlagerstätten führte, von denen 75 % laugbares Material und 25 % primäres Sulfidmaterial sind.

Durch die Bohrungen konnten die oberflächennahen und minderwertigeren Materialien von Parks/Salyer South erfolgreich in die größere Lagerstätte Parks/Salyer in die Kategorie angezeigt aufgenommen werden. Diese Materialien waren zuvor in der PEA 2024 als abgeleitete Mineralressource enthalten. Mit dieser jüngsten Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung macht das als M&I klassifizierte Material von Parks/Salyer 57 % der gesamten MRE des Cactus-Projekts aus, mit 514 Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 0,49 % Cu TSol, was fast 90 % der gesamten laugbaren Tonnen entspricht. Während der Gesamtgehalt von M&I in Parks/Salyer zurückgegangen ist, hat die Hinzufügung von angezeigten Mineralressourcenschätzungen in geringer Tiefe weiterhin die hohe Attraktivität eines Tagebauszenarios gezeigt.

Der Weg nach vorne besteht nun darin, diese aktualisierten Mineralressourcenschätzungen in die für das vierte Quartal 2025 erwartete PFS 2025 einfließen zu lassen und drei wichtige Arbeitsbereiche - eine endgültige Machbarkeitsstudie, Genehmigungsänderungen und Projektfinanzierung - effektiv voranzutreiben. Wir glauben, dass diese Arbeit eine endgültige Investitionsentscheidung bereits im vierten Quartal 2026 unterstützen wird.

Tabelle 1 unten zeigt die MRE des Cactus-Projekts vom 16. September 2025, bestehend aus den Lagerstätten Parks/Salyer, Cactus West, Cactus East und Stockpile, basierend auf einem Kupferpreis von 4,20 $. Jede Lagerstätte des Cactus-Projekts ist in den Tabellen 2 bis 4 unten separat aufgeführt und enthält die enthaltenen Short Tons und metrischen Tonnen innerhalb der jeweiligen Lagerstätten. Cactus West und Cactus East sind in Tabelle 3 als eine Lagerstätte zusammengefasst. Tabelle 5 zeigt den Vergleich der früheren MRE 2024 mit der aktualisierten MRE 2025 unter Verwendung der Annahmen der MRE 2024, einschließlich der Anwendung eines Kupferpreises von 3,75 $/lb. Die in dieser MRE 2025 für das Cactus-Projekt definierten Mineralressourcenschätzungen werden in die bevorstehende PFS 2025 einfließen, deren Veröffentlichung für das vierte Quartal 2025 geplant ist.

Tabelle 1: MRE für das Cactus-Projekt (16. September 2025) Kupferpreis von 4,20 USD

Material Tonnen Qualität Gehalt Enthalten Enthalten Ges.-Gehalt an Cu Ges.-Gehalt an Cu

Typ kt CuT % Cu Tsol % Gesamt-Cu (k lbs) Cu Tsol (k lbs) in Kurztonnen Tonnen

Gesamt auslaugbar 101.500 0,91 0,79 1.853.400 1.605.800 926.700 840.700

Gesamt Primär 29.900 0,42 0,05 251.000 30.200 125.500 113.800

Gesamt gemessen 131.400 0,80 0,62 2.104.400 1.636.000 1.052.200 954.500

Gesamt auslaugbar 658.000 0,48 0,42 6.354.900 5.580.200 3.177.400 2.882.500

Gesamt Primär 353.400 0,36 0,04 2.535.900 270.900 1.268.000 1.150.300

Gesamtangabe 1.011.400 0,44 0,29 8.890.800 5.851.100 4.445.400 4.032.800

Gesamt auslaugbar 759.500 0,54 0,47 8.208.300 7.186.000 4.104.200 3.723.200

Gesamt Primär 383.200 0,36 0,04 2.786.900 301.100 1.393.400 1.264.100

Gesamt M&I 1.142.800 0,48 0,33 10.995.200 7.487.100 5.497.600 4.987.300

Gesamt auslaugbar 95.100 0,40 0,34 760.900 653.400 380.500 345.200

Gesamt Primär 138.400 0,34 0,04 947.100 121.500 473.600 429.600

Gesamt geschätzt 233.400 0,37 0,17 1.708.100 774.900 854.100 774.800

HINWEISE:

1. Die Gesamtgehalte an löslichem Kupfer (Cu TSol) werden anhand sequenzieller Analysen zur Berechnung des Gehalts an löslichem Kupfer angegeben. Auslaugbares Material umfasst Oxid und sekundär angereichertes Material. Primär umfasst primäres Sulfidmaterial. Tonnen werden als Kurztonnen angegeben.

2. Die Schätzungen der Mineralressourcenvorräte haben ein Gültigkeitsdatum vom 1. März 2022, die Schätzungen der Mineralressourcen von Cactus und Parks/Salyer haben ein Gültigkeitsdatum vom 16. September 2025. Alle Schätzungen der Mineralressourcen basieren auf einem Kupferpreis von 4,20 US-Dollar/Pfund.

3. Technische und wirtschaftliche Parameter zur Definition der konzeptionellen Grubenhüllen für Mineralressourcen: Abbaukosten 2,43 US-Dollar/t; G&A 0,55 US-Dollar/t, 10 % Verwässerung und 44°-46° Grubenneigungswinkel.

4. Technische und wirtschaftliche Parameter zur Definition der unterirdischen Mineralressourcenschätzungen: Abbaukosten 27,62 US-Dollar/t, G&A 0,55 US-Dollar/t und 5 % Verwässerung. Unterirdische Mineralressourcenschätzungen werden nur für Material außerhalb der konzeptionellen Tagebau-Mineralressourcenschätzungen angegeben. Die Einstufung als Tagebau- oder unterirdische Mineralressourcen ist konzeptionell und sagt nichts über die Abbaumethode aus, die in der Minenplanungsphase zum Einsatz kommen könnte.

5. Technische und wirtschaftliche Parameter zur Definition der Verarbeitung: Kosten für die Oxid-Haufenlaugung (HL) von 2,24 US$/t unter der Annahme einer Ausbeute von 86,3 %, Kosten für die angereicherte HL-Verarbeitung von 2,13 US$/t unter der Annahme einer Ausbeute von 90,5 %, Kosten für die Sulfidmühlenverarbeitung von 8,50 US$/t unter der Annahme einer Ausbeute von 92 %. HL-Verkaufskosten von 0,27 US-Dollar/lb; Mühlenverkaufskosten von 0,62 US-Dollar/lb.

6. Für die privaten Grundstücke von Cactus gelten Lizenzgebühren in Höhe von 2,54 % und für staatliche Grundstücke gelten angenommene Lizenzgebühren in Höhe von 2,50 %. Für Parks/Salyer South (ehemals MainSpring-Grundstück) fallen keine Lizenzgebühren an.

7. Es wurden variable Cutoff-Gehalte angegeben, die von der Materialart, der konzeptionellen Abbaumethode, der potenziellen Verarbeitungsmethode und den anwendbaren Lizenzgebühren abhängen. Für private Grundstücke und staatliche Grundstücke in Cactus - konzeptionelles Oxid-Tagebau- oder Untertage-Material = 0,087 % bzw. 0,483 % TSol; konzeptionelles angereichertes Tagebau- oder Untertage-Material = 0,081 % bzw. 0,459 % TSol; konzeptionelles Primärsulfid-Tagebau- oder Untertage-Material = 0,197 % bzw. 0,600 % CuT. Für Parks/Salyer South - konzeptionelles Oxid-Tagebau- oder Untertage-Material = 0,085 % bzw. 0,471 % TSol; angereichertes Tagebau- oder Untertage-Material = 0,079 % bzw. 0,447 % TSol; konzeptionelles Primärsulfid-Tagebau- oder Untertage-Material = 0,192 % bzw. 0,585 % CuT. Cutoff-Gehalt der Halde = 0,095 % TSol.

8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Siehe auch die ausführlicheren Warnhinweise am Ende dieser Pressemitteilung.

9. Die Menge und Qualität der in dieser Schätzung angegebenen abgeleiteten Mineralressourcen sind naturgemäß ungewiss, und es liegen keine ausreichenden Explorationsergebnisse vor, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcen in eine angezeigte oder gemessene Klassifizierung führen werden. Weitere detaillierte Warnhinweise finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

10. Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cactus

Nach einem erfolgreichen Infill-Bohrprogramm zur Umwandlung in angezeigte Ressourcen im Vorkommen Parks/Salyer stieg die Gesamtmenge der M&I-Klassifizierungen des Cactus-Projekts in der MRE unter der Annahme eines Kupferpreises von 4,20 $/lb um 51 % gegenüber dem Infill-Bohrprogramm, wodurch sich die abgeleitete Kategorie um 56 % verringerte. Die Gesamt-MRE unter der Annahme eines Kupferpreises von 4,20 $/lb beträgt 1.143 Millionen Short Tons mit 0,48 % CuT in der Kategorie M&I und 233 Millionen Short Tons mit 0,37 % CuT in der Kategorie Inferred, was insgesamt 5,5 Millionen Short Tons enthaltenem Kupfer bzw. 0,85 Millionen Short Tons enthaltenem Kupfer entspricht. Auf vergleichbarer Basis, im Vergleich zur MRE von Juli 2024 und unter der Annahme eines Kupferpreises von 3,75 $/lb, zeigt die aktualisierte MRE für 2025 einen Anstieg von 44 % in der Kategorie M&I und einen Rückgang von 65 % in der Kategorie Inferred. Tabelle 5 unten zeigt einen direkten Vergleich der Veränderungen zwischen der MRE 2024 und der aktualisierten MRE 2025 unter Verwendung eines Kupferpreises von 3,75 USD/lb.

Die Mineralressourcenschätzungen für Parks/Salyer, wie in ABBILDUNG 1 dargestellt, weisen 514 Millionen Kurztonnen mit 0,61 % CuT in der Kategorie M&I und 24 Millionen Kurztonnen mit 0,62 % CuT in der Kategorie Inferred aus. Mit einem Bohrlochabstand von 250 ft (76 m) wurde die oberflächennahe südliche Erweiterung in die Kategorie Indicated hochgestuft. Die Infill-Bohrungen konzentrierten sich weitgehend auf Parks/Salyer South und sollten die Lücke zwischen der geringgradigen oberflächennahen Mineralisierung im Süden und der hochgradigen, tiefer liegenden Mineralisierung im Norden schließen. Diese Lücke ist etwa 1.000 Fuß breit und 2.000 Fuß lang (304 m x 608 m) und zeichnet sich durch eine Reihe von nordöstlich-südwestlich verlaufenden normalen Verwerfungen aus, die in den mächtigen, hochgradig angereicherten Trend bei Parks/Salyer übergehen. Die mittlere Zone zwischen der Nord- und Süd t für die ersten Jahre der potenziellen Bergbautätigkeit vorteilhaft mit einem Gebiet mit relativ flacher, hochgradiger Mineralisierung ausgestattet.

Die Mineralressourcenschätzung für Cactus West spiegelt weitgehend ein Bohrprogramm wider, das sich auf die hochgradige Mineralisierung im Norden, Erweiterungsbohrungen im Süden und Südwesten sowie eine vergrößerte Primärsulfidzone konzentrierte, die sich bis zur Basisfalte erstreckt. Das Bohrprogramm in Cactus West konzentrierte sich sowohl auf die Infill-Bohrungen bekannter Mineralisierungen am Rand und unterhalb der Cactus West-Grube als auch auf Step-out-Bohrungen um die Grube herum in Abständen von 1.000 Fuß (304 m) von den bekannten Ausdehnungen der Mineralisierung. Diese Bemühungen erweiterten die hochgradige Oxid- und angereicherte Mineralisierung nördlich der Cactus West-Grube und füllten sie im Süden, Südwesten und unterhalb der Cactus West-Grube robust auf. Die Oxid- und angereicherte Mineralisierung erstreckt sich mindestens 1.000 Fuß (304 m) nördlich, südlich und südwestlich der Grube, und die primäre Sulfidmineralisierung erstreckt sich mindestens 1.500 Fuß (457 m) unter der Grube Cactus West. Die Bohrungen deuten darauf hin, dass es um die Mineralressourcen von Cactus West herum, nördlich der Grube und zwischen Cactus West und Cactus East, Erweiterungspotenzial gibt.

Für die Zwecke der MRE-Aktualisierung 2025 werden die Lagerstätten des Cactus-Projekts, einschließlich Cactus East, als Tagebau-Mineralressourcen in Übereinstimmung mit den Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction (RPEEE) gemeldet.

Bohrprogramme

Durch das jüngste Bohrprogramm wurden die geologischen und mineralischen Ressourcenmodelle um eine beträchtliche Menge an Daten ergänzt, darunter Kupferanalysen der Bohrkerne und detaillierte visuelle Protokolle der Bohrkerne. Die zusätzlichen Daten trugen dazu bei, das räumliche Verständnis sowohl der Geologie als auch des Metallgehalts der Cactus-Lagerstätten zu verfeinern. Obwohl einige räumliche Änderungen vorgenommen wurden, entsprach der Gesamtmetallgehalt den früheren Modellierungen.

Die aktualisierte MRE für das Projekt Cactus wird durch zusätzliche Bohrungen über 235.000 Fuß (70.715 m) gestützt, die auf Infill-Bohrungen in der oberflächennahen südlichen Erweiterung der Lagerstätte Parks/Salyer und ein Step-out-Bohrprogramm in Cactus West abzielten. Insgesamt wurden 134 Infill-Bohrlöcher und 45 Step-out-Bohrlöcher innerhalb des 5,5 Kilometer (km) (~3,5 Meilen (mi)) langen Minenstrangs fertiggestellt, der im Projekt Cactus zugänglich ist. Die Mineralressourcenschätzungen wurden anhand von Daten mit einem Bohrlochabstand von 125 Fuß (38 m) für gemessene Ressourcen, 250 Fuß (76 m) für angezeigte Ressourcen und 500 Fuß (~152 m) für abgeleitete Ressourcen klassifiziert. Die Mineralressourcenschätzung im Boden (ohne die Halde) wurde anhand von insgesamt 658 Bohrlöchern oder 899.362 ft (274.126 m) Bohrungen berechnet. Die Mineralressourcenschätzung für die Halde wurde anhand von 514 Bohrlöchern berechnet, die 2021 in regelmäßigen Abständen in die Halde gebohrt wurden, wobei 2025 keine neuen Bohrungen durchgeführt wurden.

TABELLE 2: Parks/Salyer MRE 16. September 2025. Kupferpreis 4,20 $

Material Tonnen Güte Gehalt Enthalten Enthalten Ges.-Gehalt an Cu Ges.-Menge an Cu

Typ kt CuT % Cu Tsol % Gesamt-Cu Cu Tsol Kurz Tonnen in

(k lbs) (k lbs) Tonnen

Gesamtmenge auslaugbar 46.400 1,07 0,91 996.500,0 842.900 498.300 452.000

Gesamt Primär 11.200 0,53 0,06 119.000,0 13.000 59.500 54.000

Gesamt gemessen 57.600 0,97 0,74 1.115.500,0 855.900 557.800 506.000

Gesamt auslaugbar 406.600 0,58 0,51 4.682.500 4.160.500 2.341.300 2.124.000

Gesamt Primär 49.800 0,51 0,07 506.900 69.000 253.500 229.900

Gesamtangabe 456.400 0,57 0,46 5.189.400 4.229.500 2.594.700 2.353.900

Gesamt auslaugbar 453.000 0,63 0,55 5.679.000 5.003.300 2.839.500 2.576.000

Gesamt Primär 61.000 0,51 0,07 626.000 82.000 313.000 284.000

Gesamt M&I 514.100 0,61 0,49 6.304.900 5.085.300 3.152.500 2.859.900

Gesamt auslaugbar 22.100 0,60 0,54 265.600 239.900 132.800 120.500

Gesamt Primär 1.700 0,84 0,35 28.100 11.800 14.100 12.700

Gesamt geschätzt 23.800 0,62 0,53 293.700 251.700 146.900 133.200

HINWEISE: siehe TABELLE 1

TABELLE 3: Cactus West und East MRE 16. September 2025. Kupferpreis 4,20 $

Material Tonnen Note Grad Enthalten Enthalten Gesamtgehalt an Cu Gesamtgehalt Cu

Typ kt CuT % Cu Tsol % Gesamt-Cu Cu Tsol Kurze Tonnen Tonnen

(k lbs) (k lbs)

Gesamtmenge auslaugbar 55.100 0,78 0,69 857.000 762.900 428.500 388.700

Gesamt Primär 18.700 0,35 0,05 131.900 17.200 66.000 59.800

Gesamt gemessen 73.700 0,67 0,53 988.900 780.100 494.500 448.600

Gesamt auslaugbar 180.300 0,39 0,33 1.414.900 1.202.200 707.500 641.800

Gesamt Primär 303.600 0,33 0,03 2.029.000 201.900 1.014.500 920.300

Gesamtangabe 483.900 0,36 0,15 3.443.900 1.404.000 1.722.000 1.562.100

Gesamt auslaugbar 235.400 0,48 0,42 2.271.900 1.965.000 1.136.000 1.030.500

Gesamt Primär 322.200 0,34 0,03 2.160.900 219.100 1.080.500 980.200

Gesamt M&I 557.600 0,40 0,20 4.432.800 2.184.200 2.216.400 2.010.700

Gesamt auslaugbar 71.700 0,34 0,29 491.800 410.500 245.900 223.100

Gesamt Primär 136.700 0,34 0,04 919.000 109.700 459.500 416.900

Gesamt geschätzt 208.400 0,34 0,12 1.410.800 520.200 705.400 639.900

HINWEISE: siehe TABELLE 1

TABELLE 4: Lagerbestand MRE 16. September 2025. Kupferpreis 4,20 $

Material Tonnen Güte Gehalt Enthalten Enthalten Gesamtgehalt an Cu Gesamtgehalt an

Typ kt CuT % Cu Tsol % Gesamt-Cu Cu Tsol Kurze Tonnen Cu

(k lbs) (k lbs) Tonnen

Gesamt auslaugbar 71.100 0,18 0,15 257.400 217.600 128.700 116.800

Gesamtangaben 71.100 0,18 0,15 257.400 217.600 128.700 116.800

Gesamt auslaugbar 71.100 0,18 0,15 257.400 217.600 128.700 116.800

Gesamt M&I 71.100 0,18 0,15 257.400 217.600 128.700 116.800

Gesamt auslaugbar 1.200 0,15 0,13 3.600 3.000 1.800 1.600

Gesamt geschätzt 1.200 0,15 0,13 3.600 3.000 1.800 1.600

HINWEISE: siehe TABELLE 1

Tabelle 5: Das Cactus-Projekt MRE, Stand: 16. September 2025, im Vergleich zum 11. Juli 2024 unter Verwendung eines vergleichbaren Kupferpreises von 3,75 $.

Materialtyp VORHERIGE Mineralressourcenschätzung AKTUALISIERTE Mineralressourcenschätzung bei einem ABWEICHUNG

Kupferpreis von 3,75

$

(Stand: 11. Juli 2024) (Stand: 16. September 2025)

Tonnen Qualität Enthalten Tonnen Qualität Enthalten Cu lbs

% Differenz

Kt CuT % Cu k lbs Kt CuT % Cu k lbs

Auslaugbar 55.200 0,94 1.032.200 99.500 0,93 1.846.500 79%

Primär 12.300 0,51 124.400 26.400 0,44 231.400 86%

Gesamt gemessen 67.500 0,86 1.156.500 125.900 0,83 2.077.900 80%

Auslaugbar 414.800 0,60 4.965.000 616.100 0,50 6.163.600 24%

Primär 150.400 0,39 1.173.300 301.500 0,37 2.243.900 91%

Gesamt Indiziert 565.200 0,54 6.138.200 917.600 0,46 8.407.600 37%

Auslaugbar 470.000 0,64 5.997.200 715.600 0,56 8.010.100 34%

Primär 162.700 0,40 1.297.600 327.900 0,38 2.475.300 91%

Gesamt M&I 632.600 0,58 7.294.800 1.043.500 0,50 10.485.500 44%

Auslaugbar 299.600 0,43 2.572.400 70.000 0,44 623.100 -76%

Primär 174.500 0,36 1.267.500 101.200 0,36 726.400 -43%

Gesamt geschätzt 474.000 0,41 3.839.900 171.200 0,39 1.349.500 -65%

HINWEISE:

1. Ausführliche Informationen zur MRE 2024 finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das AIF), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegt und auf dessen Website (www.arizonasonoran.com) verfügbar ist.

2. Die entsprechenden Anmerkungen zu dieser Tabelle 5 finden Sie in den Anmerkungen zur Tabelle mit dem Titel Cactus-Projekt - Gesamtmenge der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen auf Seite 33 des AIF.

Modellierung der Mineralressourcen des Cactus-Projekts

Die geologische Modellierung, statistische Analyse und Mineralressourcenschätzung in Bezug auf die aktualisierte MRE für das Cactus-Projekt wurden vom ASCU-Ressourcenteam und von Allan Schappert - CPG #11758, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt.

Die aktualisierten MRE-Aktualisierungen für das Cactus-Projekt basieren auf aktualisierten Bohrdaten und Interpretationen. Das Mineralressourcenmodell für Cactus wurde in Vulcan entwickelt. Die Bohrdaten werden durch branchenübliche Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramme (QA/QC) unterstützt, wobei die Qualitätskontrollprobenahme Vorbereitungsblanks, zertifizierte Referenzmaterialien sowie Feld- und Pulpe-Duplikatanalysen umfasst. Die Überprüfung der QA/QC-Daten zeigt, dass sie von einer Qualität sind, die für die Verwendung in der Mineralressourcenschätzung geeignet ist.

Die mineralisierten Domänen stimmen mit der Domänenbildung für Porphyr-Kupfer-Systeme überein. Mineralisierte Domänen stellen Kombinationen aus Gesteinstyp und Kupfermineralzonierung dar, die mit sekundären Kupferanreicherungs-Verwitterungsprozessen verbunden sind. Die wichtigsten Mineralzonen sind ausgelaugte, oxidierte, angereicherte und primäre Sulfidzonen. Mineralzonen werden durch Protokollierung und die Analyseattribute sequenzieller Kupferanalysen bestimmt.

Physikalische Dichtemessungen wurden sowohl in der Vergangenheit von ASARCO als auch in jüngerer Zeit von ASCU für die gesamten Lagerstätten durchgeführt. Die Dichtemessungen an den unterirdischen Lagerstätten erfolgten nach der Nass-/Trockengewichtsmethode und umfassten 3.372 Proben für Cactus und 722 Proben für Parks/Salyer. Aufgrund der lockeren Beschaffenheit des Lagerstättenmaterials wurden die physikalischen Schüttdichtemessungen durch Gewichts- und Volumenberechnungen ermittelt. Es wurden vier Testlöcher ausgehoben, aus denen das entfernte Material getrocknet und das Gewicht und Volumen jedes Lochs berechnet wurde.

Die Kupferressourcen-Gehalte wurden unter Verwendung von Ordinary Kriging geschätzt, wobei 20 ft (6,1 m) große Komposite und Top-Cutting verwendet wurden, die durch logarithmisch-normale Wahrscheinlichkeitsdiagramme auf Domänenbasis bestimmt wurden. Die Gehaltsschätzungen wurden mit visuellen und statistischen Methoden validiert, darunter statistische Verteilungsvergleiche, visuelle Vergleiche mit den Bohrdaten auf Abschnitten, Schwaddiagramme, in denen die Blockgehaltstrends mit de-clustered Kompositen verglichen wurden, sowie Glättungsprüfungen unter Verwendung von Change of Support. Das Datum des Inkrafttretens der MRE für das Cactus-Projekt ist der 16. September 2025. Die MRE für das Cactus-Projekt 2025 wird die Grundlage für einen technischen Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) bilden, der gemäß NI 43-101 von M3 Engineering erstellt wird und innerhalb von 45 Tagen nach Bekanntgabe der PFS-Ergebnisse im Laufe dieses Jahres auf SEDAR+ unter dem Emittentenprofil des Unternehmens veröffentlicht wird und zu diesem Zeitpunkt auch auf der Website des Unternehmens verfügbar sein wird.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die zwischen 2020 und 2024 im Rahmen des Projekts durchgeführten Bohrungen wurden von ASCU-Mitarbeitern vor Ort überwacht, die Kernproben für die Analyse vorbereiteten und ein umfassendes QA/QC-Programm unter Verwendung von Blindproben, Standards und Duplikaten durchführten, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Proben wurden vor Ort versiegelt und zur Analyse an Skyline Laboratories in Tucson, Arizona, geschickt. Das Qualitätskontrollsystem von Skyline entspricht den globalen Zertifizierungen für Qualität nach ISO9001:2008.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Allan Schappert - CPG #11758, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und verifiziert.

Links aus der Pressemitteilung

Figures 1-4: https://arizonasonoran.com/projects/cactus-mine-project/press-release-images/

2024 Annual Information Form: https://arizonasonoran.com/investors/corporate-filings/

Weder die TSX noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

Das Ziel von ASCU ist es, ein mittelständischer Kupferproduzent mit niedrigen Betriebskosten zu werden und das Cactus-Projekt zu entwickeln, das den Investoren solide Renditen verspricht und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde und alle Interessengruppen gewährleistet. Das wichtigste Asset des Unternehmens ist eine 100-prozentige Beteiligung am Brownfield-Projekt Cactus (ehemals ASARCO Sacaton Mine), das sich auf einem Privatgrundstück in einer infrastrukturreichen Region von Arizona befindet. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und diese durch globale Kapitalmarktexpertise ergänzen.

Weitere Informationen:

Alison Dwoskin, Director, Investor Relations

647-233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, Präsident, CEO und Direktor

416-723-0458

gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Angelegenheiten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie voranschreiten, voraussichtlich, Annahmen, werden, glauben, durch, überzeugend, konzeptionell, könnte, Entscheidung, Entwicklung, frühestens, schätzen, letztendlich, erwartet, Machbarkeit, vorausschauend, zukünftig, anzeigen, aussehen, Modell, Ziel, auf Kurs, Weg, anstehend, Potenzial, Projekt, Risiko, Szenario, Phase, Studie, vorbehaltlich, Trend, wird und Arbeitsbereich oder Variationen dieser Wörter und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht, eintreten, bereitgestellt, erzielt oder unterstützt werden können, könnten, sollten, würden oder werden (oder auch nicht), oder die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben werden, beispielsweise in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise andauern oder in Zukunft Auswirkungen oder Effekte haben können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören solche, die sich auf die anstehende Vor-Machbarkeitsstudie 2025 (oder 2025 PFS) und andere laufende und zukünftige technische Studien (einschließlich einer endgültigen Machbarkeitsstudie oder DFS) und Arbeitsabläufe sowie die Fortsetzung, Fertigstellung, Durchführung, Ergebnisse und/oder Auswirkungen solcher Studien oder Arbeitsabläufe und deren Zeitplan (einschließlich der Wirtschaftlichkeit des Projekts und dessen Stärke) beziehen; laufende oder zukünftige geotechnische und hydrologische Programme (einschließlich deren Zeitplan und Ergebnisse); Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) im Allgemeinen (einschließlich deren Modellierung) und diejenigen, auf die in der Pressemitteilung ausdrücklich Bezug genommen wird (einschließlich Erz- und Kupfergehalt, Geutschätzungen, Ausbeuten und anwendbare Lizenzgebühren) sowie deren Realisierung (einschließlich Abbau- und Verarbeitungsmethoden); Risikominderung des Cactus-Projekts; konzeptionelle Tagebau- oder Untertage-Szenarien; die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2024 (oder 2024 PEA), deren Ergebnisse (einschließlich Renditen und anderer wirtschaftlicher Aspekte) und jede Aufwertung auf PFS-Niveau; jede endgültige Investitionsentscheidung (einschließlich des Zeitpunkts und aller damit verbundenen Auswirkungen); und die Ziele des Unternehmens (einschließlich der Entwicklung des Cactus-Projekts, der Entwicklung zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten, der robuste Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten könnte, sowie alle anderen laufenden oder zukünftigen Erfolge). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als angemessen erachtet werden und die beste Einschätzung auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen darstellen. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die darin enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen wurden (einschließlich der in dieser Pressemitteilung verlinkten Abbildungen) und die sich als unrichtig erweisen können, gehören diejenigen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erwähnt werden, sowie diejenigen, die im jüngsten technischen Bericht für das Cactus-Projekt vom 27. August 2024 (der technische Bericht zur PEA 2024), im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das AIF), in der Managementdiskussion und -analyse (zusammen mit den beigefügten Finanzberichten) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und die bereits im Jahr 2025 abgeschlossenen Quartale (zusammen die Finanzberichterstattung 2024-25) sowie in anderen einschlägigen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (zusammenfassend als Unternehmensoffenlegung bezeichnet), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die Genauigkeit der Ergebnisse und Schlussfolgerungen von Bohrprogrammen (einschließlich Kontinuität und/oder Mächtigkeit der Gehalte und Mineralisierung (oder deren Ausdehnung), Verbesserungen der Modelle und Kontrollen, Erweiterung oder Umwandlung (oder Aufwertung) der Mineralressourcenschätzungen (oder MRE), Risikominderung oder deren Definition) nicht mit zukünftigen Ergebnissen übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen; die Fertigstellung und der Zeitpunkt der ausstehenden Vor-Machbarkeitsstudie 2025 (oder 2025 PFS) und anderer laufender und zukünftiger technischer Studien (einschließlich einer endgültigen Machbarkeitsstudie oder DFS) und Arbeitsabläufe sowie deren Ergebnisse und Auswirkungen (einschließlich Projektumfang, Pläne und Wirtschaftlichkeit) nicht mit früheren Studien (einschließlich der 2024 PEA) oder etwaigen tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen; die Genauigkeit der aktualisierten Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) für das Cactus-Projekt für 2025 (einschließlich der damit verbundenen Modellierung) und die Analyse des Unternehmens dazu, und dass diese Schätzungen, Modellierungen und Analysen nicht mit den tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen (einschließlich Erz- und Kupfergehalt, Gehalt, Ausbeute und anwendbare Lizenzgebühren); und zukünftige Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) für das Cactus-Projekt, die nicht mit den aktualisierten Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) für 2025 oder den in dieser Pressemitteilung vorgestellten Plänen und/oder Modellen für das Cactus-Projekt übereinstimmen (siehe auch weitere Warnhinweise unten unter der Überschrift Mineralressourcenschätzungen) übereinstimmen, neben anderen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren im AIF und den Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die im technischen Bericht zur PEA 2024 und in der Finanzmitteilung 2024-25 aufgeführt sind. Die vorstehende Liste der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und sonstigen Faktoren ist nicht vollständig; Leser sollten die ausführlichere Darstellung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens konsultieren, die im AIF, in der Finanzmitteilung 2024-25 und in anderen Offenlegungen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben) und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung genannten oder enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesen Vorsichtsmaßnahmen sowie den Vorsichtsmaßnahmen im AIF, dem technischen Bericht der PEA 2024, der Finanzoffenlegung 2024-25 und anderen Offenlegungen des Unternehmens.

Mineralressourcenschätzungen

Bis zur tatsächlichen Gewinnung und Verarbeitung von Mineralvorkommen sind Kupfer und andere Mineralressourcen nur als Schätzungen zu betrachten. Mineralressourcenschätzungen, die nicht als Mineralreserven klassifiziert sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus unsicher, beinhaltet subjektive Beurteilungen vieler relevanter Faktoren und kann unter anderem durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere -Faktoren, die in den vorstehenden Warnhinweisen zu zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um abgeleitete Mineralressourcenschätzungen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen in die Kategorie angezeigte oder gemessene Mineralressourcen führen werden. Abgeleitete Mineralressourcenschätzungen dürfen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien herangezogen werden, mit Ausnahme von vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen. Die Genauigkeit einer Mineralressourcenschätzung hängt von der Menge und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den Annahmen und Einschätzungen ab, die bei der technischen und geologischen Interpretation getroffen wurden. Diese können sich als unzuverlässig erweisen und hängen in gewissem Maße von der Analyse der Bohrergebnisse und statistischen Schlussfolgerungen ab, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der abgeleiteten, angezeigten oder gemessenen Mineralressourcenschätzungen jemals in eine höhere Kategorie, einschließlich einer Mineralreserve, hochgestuft werden. Die vom Unternehmen gemeldeten Mineralressourcenschätzungen wurden unter Verwendung von Standards und Definitionen gemäß den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven (die CIM-Standards) in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators (NI 43-101) geschätzt, kategorisiert und gemeldet, das die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte regelt.

Leser in den USA

Die von der Gesellschaft veröffentlichten Begriffe Mineralressource, gemessene Mineralressource, angezeigte Mineralressource und abgeleitete Mineralressource sind kanadische Bergbaubegriffe, die in den CIM-Standards (zusammenfassend als CIM-Definitionen bezeichnet) gemäß NI 43-101 definiert sind. NI 43-101 legt Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen fest, die ein kanadischer Emittent über wissenschaftliche und technische Informationen zu Mineralprojekten macht. Diese kanadischen Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der United States Securities and Exchange Commission (die SEC), die für inländische und bestimmte ausländische berichtspflichtige Unternehmen gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K (S-K 1300) gelten. Dementsprechend sind Informationen, die Mineralressourcenschätzungen für das Cactus-Projekt beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die gemäß den geltenden Anforderungen der SEC öffentlich bekannt gegeben wurden, und es kann daher nicht garantiert werden, dass eine Mineralressourcenschätzung für das Cactus-Projekt dieselbe wäre, wenn die Schätzungen gemäß den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC gemäß den geltenden US-Bundeswertpapiergesetzen und den darunter fallenden Regeln und Vorschriften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf S-K 1300, erstellt worden wären. Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass die Mineralressourcen- oder Mineralreservenabschätzungen, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 veröffentlicht, dieselben wären, wenn das Unternehmen diese Abschätzungen gemäß S-K 1300 erstellt hätte.

Vorläufige wirtschaftliche Bewertungen

Die in dieser Pressemitteilung erwähnte und im technischen Bericht zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung 2024 (2024 PEA) zusammengefasste vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung 2024 (oder 2024 PEA) ist lediglich eine konzeptionelle Studie zur potenziellen Rentabilität des Cactus-Projekts, wobei die wirtschaftliche und technische Rentabilität des Cactus-Projekts noch nicht nachgewiesen wurde. Die PEA 2024 ist vorläufiger Natur und bietet nur eine erste, allgemeine Überprüfung des Potenzials und der Gestaltungsmöglichkeiten des Cactus-Projekts; es gibt keine Gewissheit, dass die PEA 2024 realisiert wird. Weitere Einzelheiten zum Cactus-Projekt und zur PEA 2024, einschließlich anwendbarer technischer Hinweise und Warnhinweise, finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und im technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81055

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81055&tr=1

