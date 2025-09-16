Werbung ausblenden

US-Unternehmen fahren Produktion im August überraschend etwas hoch

Reuters · Uhr
Washington (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im August überraschend leicht erhöht.

Industrie, Versorger und Bergbau stellten zusammen 0,1 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Fachleute hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Minus von 0,4 Prozent im Juli.

Die Industrie allein erhöhte ihre Produktion im August um 0,2 Prozent, nach minus 0,1 Prozent im Juli. Auf den Industriebereich entfallen in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung.

