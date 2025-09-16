US-Einzelhändler steigern Umsatz im August überraschend deutlich

(Reuters) - Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im August unerwartet kräftig gesteigert.

Die Einnahmen legten um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Plus von 0,2 Prozent damit gerechnet, nach einem Anstieg von aufwärts revidierten 0,6 Prozent im Juli.

US-Notenbank dürfte Mittwoch Zinsen senken

"Ungeachtet der verschlechterten Konsumentenstimmung haben die Verbraucher mehr ausgegeben als einen Monat zuvor", sagte Helaba-Experte Ralf Umlauf. Dennoch dürfte die US-Notenbank Fed am Mittwoch erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken. An einer geldpolitischen Lockerung bei der Fed-Entscheidung am Mittwoch bestünden kaum Zweifel.

Auch NordLB-Analyst Tobias Basse sprach von einer Überraschung und "wirklich starken Zahlen". Mit Blick auf die Fed-Entscheidung dürfte es denjenigen Vertretern der Notenbank, die zuletzt für eine große Zinssenkung von 0,50 Prozentpunkten plädiert hätten, deutlich schwerer fallen, gute Argumente für ihre Forderung zu finden.

Die Finanzmärkte gehen mit großer Mehrheit davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent kappen und damit auf die Abkühlung am US-Arbeitsmarkt reagieren.

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.