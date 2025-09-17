AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero setzen jüngste Erholung fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Am Nachmittag legten sie 5,3 Prozent auf 27,86 Euro zu und gehörten damit zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem stiegen die Papiere des Essenslieferdienstes auf ein weiteres Hoch seit Ende Juli. Nun ist auch die Bilanz im laufenden Jahr mit einem Kursplus von 2,7 Prozent wieder positiv.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten Spekulationen der US-Bank JPMorgan. Analyst Marcus Diebel erwartet eine weitere Konsolidierung der Branche. Die niederländische Internetholding Prosus könnte ihre Beteiligung an Delivery Hero in den kommenden sechs Monaten an einen strategischen Käufer abtreten. Ein Verkauf über den Markt durch Prosus oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./niw/jha/