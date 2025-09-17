Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Tag des Zinsentscheides der US-Notenbank Fed haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte kaum von der Stelle bewegt. "Die gestrigen US-Konjunktur- und Preisdaten hatten noch einmal für etwas Verunsicherung gesorgt, da diese eine festere US-Wirtschaft und leichten Preisdruck in den USA signalisiert hatten", betonte Marktexperte Andreas Lipkow. Nun stelle sich die Frage, wie weit die Fed die Zinsen 2025 senken werde.

Der EuroStoxx 50 schloss geringfügig tiefer auf 5.369,70 Punkte. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,16 Prozent auf 11.998,96 Zähler nach unten. Der britische FTSE 100 dagegen legte um 0,14 Prozent auf 9.208,37 Punkte zu./la/jha/