ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Novo Nordisk auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 425 Kronen

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

