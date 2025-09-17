EQS-Adhoc: Adtran Holdings, Inc.: ADTRAN Holdings, Inc. legt Konditionen für das aufgestockte Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von USD 175 Millionen fest

EQS-Ad-hoc: Adtran Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Finanzierung

ADTRAN Holdings, Inc.: ADTRAN Holdings, Inc. legt Konditionen für das aufgestockte Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von USD 175 Millionen fest



ADTRAN Holdings, Inc. legt Konditionen für das aufgestockte Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von USD 175 Millionen fest

Huntsville, Alabama (Vereinigte Staaten von Amerika). 16.September 2025 (CT)

ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN und FSE: QH9) (die “Gesellschaft“) hat heute die Konditionen ihres Angebots von nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von USD 175.000.000 mit Fälligkeit im Jahr 2030 und einem Zinssatz von 3,75 % (die “Schuldverschreibungen“) im Rahmen eines Privatangebots an Personen bekannt gegeben, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der “Securities Act“) handelt. Das Angebotsvolumen wurde gegenüber dem zuvor bekannt gegebenen Angebotsvolumen von USD 150.000.000 Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen erhöht. Die Ausgabe und der Verkauf der Schuldverschreibungen sollen planmäßig am 19. September 2025 unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen abgewickelt werden. Die Gesellschaft hat den Erstkäufern der Schuldverschreibungen zudem eine Option auf den Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen im Nennbetrag von bis zu USD 26.250.000 eingeräumt, die innerhalb von 13 Tagen ab und einschließlich des Tages der ersten Ausgabe der Schuldverschreibungen ausgegeben werden können.

Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten der Gesellschaft und werden mit 3,75 % p.a. verzinst, zahlbar halbjährlich nachträglich am 15. März und 15. September eines jeden Jahres, beginnend am 15. März 2026. Die Schuldverschreibungen werden am 15. September 2030 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft, getilgt oder gewandelt werden. Vor dem 15. Juni 2030 haben die Inhaber der Schuldverschreibungen das Recht, ihre Schuldverschreibungen nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse zu wandeln. Ab dem 15. Juni 2030 können die Inhaber der Schuldverschreibungen diese jederzeit nach ihrem Ermessen bis zum Geschäftsschluss des zweiten planmäßigen Handelstags unmittelbar vor dem Fälligkeitstag wandeln. Die Gesellschaft wird Wandlungen bis zur Höhe des Gesamtnennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch Barzahlung erfüllen und nach ihrer Wahl den etwaig verbleibenden Teil der Verpflichtung aus der Wandlung, der den Gesamtnennbetrag der zu wandelnden Schuldverschreibungen übersteigt, auf der Grundlage des geltenden Wandlungsverhältnisses bzw. der geltenden Wandlungsverhältnisse durch Zahlung bzw. Lieferung von Geld, Stammaktien oder einer Kombination aus Geld und Stammaktien erfüllen. Das anfängliche Wandlungsverhältnis beträgt 86,8206 Stammaktien je USD 1.000 Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa USD 11,52 je Stammaktie entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einem Aufschlag von etwa 30 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von USD 8,86 je Stammaktie der Gesellschaft am 16. September 2025. Das Wandlungsverhältnis und der Wandlungspreis unterliegen einer Anpassung bei Eintritt bestimmter Ereignisse. Tritt eine sog. “make-whole fundamental change“ (wie in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen definiert) ein, wird die Gesellschaft unter bestimmten Umständen das Wandlungsverhältnis für einen bestimmten Zeitraum für diejenigen Inhaber erhöhen, die ihre Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit einer solchen „make-whole fundamental change“ wandeln.

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Gesellschaft jederzeit sowie von Zeit zu Zeit am oder nach dem 20. September 2028 und am oder vor dem 46ten planmäßigen Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen für Teilrückzahlungen) gegen Barzahlung getilgt werden, jedoch nur, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis je Aktie der Gesellschaft 130 % des Wandlungspreises für einen bestimmten Zeitraum übersteigt und bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt sind. Der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis zum Rückzahlungsdatum (ausschließlich). Falls die Gesellschaft Schuldverschreibungen ganz oder teilweise zur Rückzahlung aufruft, können die Inhaber der zur Rückzahlung aufgerufenen Schuldverschreibungen ihre Schuldverschreibungen während des entsprechenden Rückzahlungs-Umwandlungszeitraums wandeln, und jede solche Wandlung stellt im Hinblick auf die so gewandelten Schuldverschreibungen ebenfalls eine “make-whole fundamental change“ dar.

Tritt eine “fundamental change“ (d.h. eine grundlegende Veränderung) (wie in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen definiert) ein, können die Inhaber der Schuldverschreibungen vorbehaltlich einer begrenzten Ausnahme von der Gesellschaft verlangen, dass sie ihre Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zurückkauft. Der Rückkaufpreis entspricht dem Nennbetrag der zurückzukaufenden Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis zum, jedoch ausschließlich des jeweiligen Rückkaufdatums.

Die Gesellschaft schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen nach Abzug der Preisnachlässe und Provisionen der Erstkäufer sowie der geschätzten Angebotskosten auf etwa USD 168,1 Millionen belaufen wird (bzw. auf etwa USD 193,4 Millionen, falls die Erstkäufer ihre Option auf den Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen vollständig ausüben). Die Gesellschaft beabsichtigt, etwa USD 15,3 Millionen des Nettoerlöses aus dem Angebot der Schuldverschreibungen zur Finanzierung der Kosten für den Abschluss der unten beschriebenen Capped-Call-Transaktionen zu verwenden. Nach dieser Verwendung beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen zur Rückzahlung von etwa USD 152,8 Millionen ausstehender Verbindlichkeiten der Adtran, Inc. aus der Kreditvereinbarung vom 18. Juli 2022 mit dem darin genannten Kreditgeberkonsortium und den anderen Vertragsparteien (in der jeweils gültigen Fassung, die „Wells-Fargo-Kreditvereinbarung“) zu verwenden sowie Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Sechsten Änderung und Zustimmung zur Wells-Fargo-Kreditvereinbarung vom 16. September 2025 (das „Sixth Amendment“) zu begleichen. Falls die Erstkäufer ihre Option zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen ausüben, beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil des zusätzlichen Nettoerlöses zur Finanzierung der Kosten für den Abschluss zusätzlicher Capped-Call-Transaktionen, wie nachstehend beschrieben, zu verwenden. Nach dieser Verwendung beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot der zusätzlichen Schuldverschreibungen zur Rückzahlung zusätzlicher Verbindlichkeiten der Adtran, Inc. aus der Wells-Fargo-Kreditvereinbarung zu verwenden, und ein etwaiger verbleibender Nettoerlös wird zur Hinterlegung von Barsicherheiten für die Verpflichtungen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften aus der Wells-Fargo-Kreditvereinbarung verwendet (wobei diese Barmittel ausschließlich zum Zweck der Finanzierung des Erwerbs zusätzlicher Anteile an Eigenkapitalbeteiligungen (wie in der Wells-Fargo-Kreditvereinbarung definiert) an der Adtran Networks SE entnommen werden dürfen).

Im Zusammenhang mit der Festlegung des Preises der Schuldverschreibungen hat die Gesellschaft privat ausgehandelte Capped-Call-Transaktionen mit einem der Erstkäufer oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen und bestimmten anderen Finanzinstituten (die “Options-Gegenparteien“) abgeschlossen. Die Capped-Call-Transaktionen decken vorbehaltlich von Verwässerungsschutzanpassungen, die im Wesentlichen denen entsprechen, die für die Schuldverschreibungen gelten, zunächst die Anzahl der Stammaktien der Gesellschaft ab, die den Schuldverschreibungen ursprünglich zugrunde liegen werden. Wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf weiterer Schuldverschreibungen ausübt, wird die Gesellschaft voraussichtlich zusätzliche Capped-Call-Transaktionen mit den Options-Gegenparteien abschließen.

Der Cap-Preis der Capped-Call-Transaktionen wird anfänglich ungefähr USD 15,51 je Stammaktie der Gesellschaft betragen, was einen Aufschlag von ungefähr 75 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis der Stammaktien der Gesellschaft von USD 8,86 je Aktie am 16. September 2025 darstellt und gemäß den Bedingungen der Capped-Call-Transaktionen bestimmten Anpassungen unterliegt.

Es wird erwartet, dass die Capped-Call-Transaktionen im Allgemeinen die potenzielle Verwässerung der Stammaktien der Gesellschaft bei einer Wandlung der Schuldverschreibungen verringern und/oder potenzielle Barzahlungen ausgleichen, die die Gesellschaft bei der Wandlung der Schuldverschreibungen über den Nennbetrag der gewandelten Schuldverschreibungen hinaus leisten muss. Wenn jedoch der Marktpreis pro Aktie der Stammaktien der Gesellschaft, wie er gemäß den Bedingungen der Capped-Call-Transaktionen berechnet wird, den Cap-Preis der Capped-Call-Transaktionen übersteigt, würde es dennoch zu einer Verwässerung kommen und/oder es gäbe keinen Ausgleich für solche potenziellen Barzahlungen, jeweils in dem Umfang, in dem dieser Marktpreis den Cap-Preis der Capped-Call-Transaktionen übersteigt.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung ihrer anfänglichen Absicherungen der Capped-Call-Transaktionen erwarten die Options-Gegenparteien oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, verschiedene Derivatetransaktionen in Bezug auf die Stammaktien der Gesellschaft abzuschließen und/oder gleichzeitig mit oder kurz nach der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen Stammaktien der Gesellschaft zu erwerben. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis der Stammaktien der Gesellschaft oder der Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt erhöhen (oder den Umfang eines eventuellen Rückgangs verringern).

Darüber hinaus können die Options-Gegenparteien oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen ändern, indem sie nach der Festsetzung des Preises der Schuldverschreibungen und vor der Fälligkeit der Schuldverschreibungen verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien der Gesellschaft abschließen oder auflösen und/oder die Stammaktien oder andere Wertpapiere der Gesellschaft in Sekundärmarkttransaktionen kaufen oder verkaufen (und (x) es ist wahrscheinlich, dass sie dies auch nach einem Rückkauf von Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft im Zusammenhang mit einer grundlegenden Veränderung tun, und (y) es ist wahrscheinlich, dass sie dies auch während eines Berechnungszeitraums im Zusammenhang mit einer Wandlung der Schuldverschreibungen oder nach einem Rückkauf oder einer Rückzahlung von Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft, außer im Zusammenhang mit einer grundlegenden Veränderung, tun, falls die Gesellschaft beschließt, einen entsprechenden Teil der Capped-Call-Transaktionen im Zusammenhang mit einer solchen Wandlung, einem solchen Rückkauf oder einer solchen Rückzahlung aufzulösen). Diese Aktivitäten könnten auch einen Anstieg oder einen Rückgang des Marktpreises der Stammaktien der Gesellschaft oder der Schuldverschreibungen bewirken oder verhindern, was sich auf die Möglichkeit zur Umwandlung der Schuldverschreibungen auswirken könnte, und, soweit diese Aktivitäten während eines Berechnungszeitraums im Zusammenhang mit einer Umwandlung von Schuldverschreibungen stattfinden, könnten sie sich auf den Betrag und den Wert der Gegenleistung auswirken, die die Inhaber der Schuldverschreibungen bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen erhalten werden.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen und etwaiger Stammaktien, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert, und die Schuldverschreibungen und etwaige solche Aktien können nur gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt, angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder von Stammaktien dar, die bei der Wandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, noch findet ein Verkauf der Schuldverschreibungen oder solcher Aktien in einem Staat oder einer sonstigen Rechtsordnung statt, in dem bzw. der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung unzulässig wäre.

Vorsichtshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung, einschließlich der hierin durch Verweis einbezogenen Informationen und Dokumente, enthält “zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Section 27A des Securities Act und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung (der “Exchange Act“), die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, einschließlich Aussagen über unsere zukünftigen Betriebsergebnisse und unsere Finanzlage, unsere Geschäftsstrategie und unsere Pläne sowie unsere Ziele für zukünftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kennzeichnen die Worte "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "einschätzen", "antizipieren", "würden", "werden", "können", "könnten", "sollten", "dürften", "Zukunft", "annehmen", "planen", "anstreben", "vorhersagen", "potenziell", "Ziel", "erwarten", "anvisieren", "projizieren", "Ausblick", "Prognose" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen Sie darauf hin, dass alle von uns oder in unserem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die die Genauigkeit solcher Aussagen beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung sowie auf bestimmten Annahmen und Schätzungen der Geschäftsleitung und auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Aussagen zur Verfügung standen. Diese Aussagen beruhen auf allgemeinen Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und, da sie sich auch auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie ebenfalls inhärenten Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ansichten, Überzeugungen und Prognosen abweichen. Zu den Risiken, die unsere finanzielle Leistung beeinträchtigen oder dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem: (i) Risiken in Bezug auf unsere Finanzergebnisse und unseren Unternehmenserfolg; (ii) Risiken in Bezug auf unser Kontrollumfeld; (iii) Risiken in Bezug auf die Telekommunikationsbranche; (iv) Risiken in Bezug auf den Aktienkurs der Gesellschaft; (v) Risiken in Bezug auf das regulatorische Umfeld, in dem wir tätig sind; (vi) Risiken in Bezug auf die oben beschriebenen Capped-Call-Transaktionen, das Angebot und die Schuldverschreibungen; und (vii) andere Risiken, die in den öffentlichen Einreichungen der Gesellschaft bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") dargelegt sind, einschließlich des Jahresberichts auf Form 10-K/A für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie der Quartalsberichte auf Form 10-Q für die am 31. März 2025 und am 30. Juni 2025 endenden Quartale. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen in erster Linie auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen in Bezug auf künftige Ereignisse und Trends, von denen wir glauben, dass sie unser Geschäft, unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse und unsere Aussichten beeinflussen könnten. Darüber hinaus sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Ungewissheiten auf, und es ist uns nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten oder das Ausmaß vorherzusagen, in dem ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den von uns in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Wir können nicht zusichern, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse, Ereignisse und Umstände erreicht werden oder eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Umstände können erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen oder erwarteten abweichen.

Sie werden ferner darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie lediglich unsere Ansichten zum Zeitpunkt ihrer Abgabe wiedergeben. Wir sind nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder an neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass wir die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen tatsächlich nicht erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Veröffentlicht von

ADTRAN Holdings, Inc.

Pressekontakt

Gareth Spence

+44 1904 699 358

public.relations@adtran.com

Ansprechpartner für Investoren

Peter Schuman, IRC

+1 256 963 6305

investor.relations@adtran.com

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com
ISIN: US00486H1059
WKN: 892015
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart; Nasdaq

