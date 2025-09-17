Münchener Rück – Profitables Wachstum trotz sinkender Rückversicherungspreise!

Werbung

Rückversicherer kamen zuletzt aufgrund der sich weiter abschwächenden Dynamik bei den Rückversicherungspreisen etwas deutlicher unter Druck. Da die Nachfrage nach qualifizierter Rückversicherungsdeckung angesichts steigender Großschadensrisiken weiter hoch bleibt, bleiben die Aussichten bei Schwergewichten wie der Münchener Rück vielversprechend. Auch fundamental macht die Münchener Rück eine gute Figur, zumal die Aktie mit einem KGV26e von 10,6 und einer Dividendenrendite von 4,1 % attraktiv bewertet ist.

Münchener Rück sieht Peak bei Rückversicherungspreisen erreicht!

Im Rahmen des jüngsten Treffens der Rückversicherer in Monte Carlo hatte die Münchener Rück einen eher verhaltenen Ausblick für die kommende Vertragserneuerungsrunde im Januar 2026 gegeben. Dabei erwartet die Münchener Rück im margenstarken Schaden- und Unfallsegment nach dem dynamischen Preisanstieg der vergangenen Jahre nun eine Stabilisierung auf hohem Niveau bzw. leicht sinkende Preise. Damit steht die Münchener Rück nicht allein. Auch andere Branchengrößen wie die Hannover Rück oder die Swiss Re rechnen im Zuge der neuen Vertragserneuerungsrunde zum 01. Januar 2026 mit einer eher gedämpften Entwicklung bei den Rückversicherungspreisen, nachdem man in den vergangenen Jahren aufgrund steigender Großschadensrisiken teilweise deutliche Preiserhöhungen durchsetzen konnte. Seit Jahresbeginn ist jedoch eine Trendwende bei den Rückversicherungspreisen zu beobachten, wobei die Münchener Rück zuletzt bei der jüngsten Vertragserneuerungsrunde im Juli Preisrückgänge beim Neugeschäft von 2,5 % hinnehmen musste.

Konditionen dürften trotz sinkender Preise weiterhin attraktiv ausfallen – Wachstumschancen im Markt für Cyberrisiken!

Trotz der etwas eingetrübten Rahmenbedingungen eröffnen sich für den Münchener Branchenprimus dennoch gute Chancen. Nach Aussage von Munich-Re-Vorstand Thomas Blunck dürfte die Nachfrage nach Rückversicherungsschutz bei der anstehenden Neuverhandlung der Verträge mit Erstversicherern weiter steigen: ein Trend, der laut Münchener-Rück-Vorstand Stefan Golling bis auf absehbare Zeit weiter anhalten dürfte. Hintergrund sind die weiterhin exponentiell steigenden Großschadensrisiken in Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels. So verursachen Überschwemmungen, Dürren, Wirbelstürme und andere Unwetterkatastrophen jährlich Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe, wobei allein in 2024 durch Naturkatastrophen weltweit Großschadensbelastungen in Höhe von 137 Mrd. USD verursacht wurden. Auch in 2025 drohen erneut rekordhohe Großschäden. So standen allein in der 1. Jahreshälfte 2025 weltweite Großschäden im Gesamtvolumen von 131 Mrd. USD zu Buche, womit der höchste Wert seit 1980 markiert wurde. Daher geht die Münchener Rück zurecht davon aus, dass der Bedarf an qualifiziertem Rückversicherungsschutz auch in absehbarer Zeit weiter hoch bleiben dürfte. Neben dem klassischen Kerngeschäft rund um die Bereiche Schaden und Unfall sieht die Münchener Rück vor allem bei der Absicherung von Cyberrisiken attraktive Wachstumschancen. Hier lauern nach Einschätzung des Konzernmanagements beträchtliche Chancen, zumal viele Unternehmen trotz milliardenschwerer Schäden, die durch Cyber- und Hackerangriffe, Ransomware u.v.a. entstehen, bislang entsprechende Versicherungslösungen nicht in Anspruch nehmen. Dies dürfte sich nach Einschätzung der Münchener Rück jedoch in den kommenden Jahren ändern. Auf Sicht erwartet Munich Re einen weiter wachsenden Markt bei Cybersecurityprodukten, wobei sich die Prämien bis 2030 auf rund 30 Mrd. USD verdoppeln dürften.

Münchener Rück überzeugt mit starker Quartalsbilanz!

Ende Juli hatte die Münchener Rück mit einem sehr starken vorläufigen Q2-Zahlenwerk positiv überrascht. Demnach lag der Nettogewinn im 2. Quartal mit 1,63 Mrd. Euro deutlich über den Konsenserwartungen der Analysten, die hier lediglich mit 1,63 Mrd. Euro gerechnet hatten. Neben einem im Vergleich zum Auftaktquartal deutlichen Rückgang bei den Großschadensereignissen – hier hatten vor allem die verheerenden Waldbrände in Kalifornien für rekordhohe Belastungen in Höhe von 559 Mio. Euro gesorgt – lagen die kumulierten Großschäden im Q2 lediglich bei rund 20 Mio. Euro.

Münchener Rück peilt weiter Rekordergebnis in 2025 an – Attraktive Bewertung überzeugt!

Nach dem starken Abschneiden im 2. Quartal sieht man sich weiter auf Kurs, in 2025 mit 6 Mrd. Euro einen neuen Rekordgewinn einfahren zu können. Da man im 1. Halbjahr bereits kumuliert 3,2 Mrd. Euro beim Nettoergebnis erzielt hat, sollte man dieses ambitionierte Gewinnziel sicher erreichen können, sofern man in der 2. Jahreshälfte von Großschadensereignissen durch die Hurrikan-Saison verschont bleibt. Auch fundamental macht die Münchener Rück eine gute Figur. Nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern weist die Aktie auf Basis der Schätzungen für 2026 (50,10 Euro/Aktie) ein KGV von 10,6 auf, während die Dividendenrendite mit 4,16 % ebenfalls attraktiv ausfällt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. Euro sollte den Kurs außerdem nach unten absichern.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Münchener Rückversicherungs AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Münchener Rückversicherungs AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU0V32, das am 24.07.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Münchener Rückversicherungs AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 525,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Münchener Rückversicherungs AG an der maßgeblichen Börse am 17.07.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 525,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.07.2026 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Münchener Rückversicherungs AG am 17.07.2026 auf oder über 525,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 16.09.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion