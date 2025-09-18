AKTIE IM FOKUS: Zalando an Dax-Spitze - Großaktionär kauft zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Donnerstag mit plus 4,7 Prozent die Dax -Spitze erobert. Sie erreichten damit zudem den höchsten Stand seit Ende Juli und dämmten ihr Minus im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein.

Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Povlsen mit mehr als zehn Prozent größter Einzelaktionär bei Zalando und verfügt über ein Nettovermögen von rund 6,9 Milliarden US-Dollar./gl/jha/