Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerollt

Uhr
Der laufende Trade auf Meta entwickelt sich zuletzt wieder recht gut. Die Aktie hat mehrere Male die 50-Tage-Linie akzeptiert und ist gerade aus einer bullishen Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Das mittelfristige Kursziel liegt weiterhin bei über 900 USD. Allerdings läuft der Optionsschein im Musterdepot nur noch bis morgen. Daher rolle ich die Position. Es geht vom laufenden Optionsschein (WKN VG98JQ), der zum Marktpreis verkauft wird, in einen KnockOut Schein mit Hebel 4. 

Meta

