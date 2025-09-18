Werbung ausblenden

Pressstimme: 'Handelsblatt' zu Generaldebatte

dpa-AFX
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Generaldebatte:

"Deutschland braucht nicht nur eine positive Stimmungswende, sondern durchgreifende Strukturreformen - bei Rente, Arbeitsmarkt und Arbeitskosten. Vor allem muss verhindert werden, dass die Sozialversicherungsbeiträge im Zuge des demografischen Wandels immer weiter steigen. Ohne solche Weichenstellungen wird auch das schuldenfinanzierte 500-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung keinen nachhaltigen Aufschwung bringen. Gelingt es Merz nicht, Erwartungen zu erfüllen, droht er ausgerechnet jene Kräfte zu stärken, die er in Schach halten will: eine AfD, die sich längst als Regierungspartei in Wartestellung inszeniert."/yyzz/DP/nas

