Pressstimme: 'Handelsblatt' zu Generaldebatte
dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Generaldebatte:
"Deutschland braucht nicht nur eine positive Stimmungswende, sondern durchgreifende Strukturreformen - bei Rente, Arbeitsmarkt und Arbeitskosten. Vor allem muss verhindert werden, dass die Sozialversicherungsbeiträge im Zuge des demografischen Wandels immer weiter steigen. Ohne solche Weichenstellungen wird auch das schuldenfinanzierte 500-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung keinen nachhaltigen Aufschwung bringen. Gelingt es Merz nicht, Erwartungen zu erfüllen, droht er ausgerechnet jene Kräfte zu stärken, die er in Schach halten will: eine AfD, die sich längst als Regierungspartei in Wartestellung inszeniert."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
'FT': China untersagt heimischen Unternehmen den Kauf von Nvidia-KI-Chipsgestern, 12:13 Uhr · dpa-AFX
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu BMW-Werk in Ungarngestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis