ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 56 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) um 5 Prozent sinken lassen, schätzt Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies könnte kurzfristig den Kurs belasten. Langfristig glaubt der JPMorgan-Experte an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

