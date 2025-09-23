Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

dpa-AFX · Uhr
KI
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon sprach am Montag mit der Nvidia-Finanzchefin über die milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI. Der Umsatzrückenwind dürfte die Investition klar in den Schatten stellen, so der Experte. Gleichzeitig dürften aber Sorgen etwas zunehmen, dass man sich insgesamt mit Investitionen im Kreis drehe, wenn sie letztlich nur wieder in Nvidia-Chips fließen würden./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC

Nvidia

