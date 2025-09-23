Werbung ausblenden

Trump: USA mit Initiative gegen Biowaffen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte eine Initiative gegen biologische Waffen angekündigt. "Ich gebe heute bekannt, dass meine Regierung eine internationale Initiative zur Durchsetzung der Biowaffenkonvention anführen wird. Sie wird sich mit den führenden Politikern der Welt treffen und ein KI-Verifizierungssystem entwickeln, dem jeder vertrauen kann", sagte Trump. Er hoffe, die Vereinten Nationen könnten dabei eine konstruktive Rolle spielen. Weitere Details nannte er nicht./scb/DP/men

