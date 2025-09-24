Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Tui auf 12,25 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT

