EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Stefan Menz, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.09.2025 / 12:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Menz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI

391200PWTXBEBMBP4P94

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,67 EUR 388,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,6700 EUR 388,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE EXCHANGE MIC: TGAT

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Senckenberganlage 21 60325 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://tpgholding.com/

