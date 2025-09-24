Werbung ausblenden

EQS-DD: TIN INN Holding AG: Ivan Mallinowski, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2025 / 20:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ivan
Nachname(n):Mallinowski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TIN INN Holding AG

b) LEI

98450073E5455B645D62 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZTT8

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
11,2000 EUR6.216,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
11,2000 EUR6.216,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

100870 24.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TIN INN Holding

Das könnte dich auch interessieren

EQS-News: TUI AG: Buchungsupdategestern, 08:00 Uhr · EQS Group
Analysten positiv gestimmt
Tui-Aktie wieder gefragt - Gute Perspektiven für das Wintergeschäftgestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Tui-Aktie wieder gefragt - Gute Perspektiven für das Wintergeschäft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktieheute, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden