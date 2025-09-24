EQS-DD: TIN INN Holding AG: Ivan Mallinowski, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.09.2025 / 20:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Ivan
|Nachname(n):
|Mallinowski
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TIN INN Holding AG
b) LEI
|98450073E5455B645D62
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ZTT8
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,2000 EUR
|6.216,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,2000 EUR
|6.216,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TIN INN Holding AG
|Forster Weg 40
|41849 Wassenberg
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100870 24.09.2025 CET/CEST