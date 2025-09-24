Werbung ausblenden

US-Anleihen: Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,22 Prozent auf 112,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,14 Prozent.

Überraschend starke Zahlen vom Immobilienmarkt belasteten die Kurse etwas. Die Verkäufe neuer Häuser waren im August unerwartet und deutlich gestiegen. Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich jedoch in Grenzen.

Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag hatte die Anleihen nicht stark bewegt. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell. Er lieferte darüber hinaus keinerlei Hinweise, wie die nächste Zinsentscheidung der Fed im Oktober ausfallen könnte. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt./jsl/men

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 23.09.2025
Deutscher Aktienmarkt profitiert von US-Rekordengestern, 08:01 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 22.09.2025
Deutscher Leitindex vor Handelsstart kaum verändert22. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Deutsche Anleihen: Kaum verändertgestern, 17:10 Uhr · dpa-AFX
US-Anleihen: Kaum verändertgestern, 17:39 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktieheute, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden