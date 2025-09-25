Werbung ausblenden

Dänemark: Drohnenaktivitäten sind 'hybrider Angriff'

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Regierung spricht nach den erneuten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen im Land von einem "hybriden Angriff". Alles deute darauf hin, dass ein professioneller Akteur dahinterstecke, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Morgen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen./trs/DP/jha

