Dänemark: Drohnenaktivitäten sind 'hybrider Angriff'
dpa-AFX · Uhr
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Regierung spricht nach den erneuten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen im Land von einem "hybriden Angriff". Alles deute darauf hin, dass ein professioneller Akteur dahinterstecke, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Morgen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen./trs/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und SilberWas die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista