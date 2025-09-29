Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kauf

Die Aktie von Pagaya wird heute stark abgestraft. Es sieht so aus, als würde Pagaya den Druck durch die Zahlungsausfallprobleme von Upstart spüren. Das Umsatzwachstum von Upstart ist zwar vielversprechend, doch die steigenden Zahlungsausfälle werfen einen Schatten auf das Unternehmen. Vor dem Hintergrund der starken Gewinne und des KI-getriebenen Wachstums von Pagaya bin ich zwar der Meinung, dass die Reaktion des Marktes an dieser Stelle falsch ist, aber ich nehme die Aktie lieber mit einem kleinen Verlust aus dem Depot, als bei weiteren Abverkäufen am Ende auf großen Verlusten zu sitzen. Die Marktstimmung könnte nun noch einige Zeit angeschlagen sein. Ich verkaufe zum aktuellen Marktpreis bei 32,18 USD, dafür kaufe ich eine neue Position mit Krypto-Bezug.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung