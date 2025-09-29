Chartzeit Eilmeldung

Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kauf

onvista · Uhr
Bitcoin und Dollar-Noten sind zu sehen
Adobe.com/Maha Heang 245789

Die Aktie von Pagaya wird heute stark abgestraft. Es sieht so aus, als würde Pagaya den Druck durch die Zahlungsausfallprobleme von Upstart spüren. Das Umsatzwachstum von Upstart ist zwar vielversprechend, doch die steigenden Zahlungsausfälle werfen einen Schatten auf das Unternehmen. Vor dem Hintergrund der starken Gewinne und des KI-getriebenen Wachstums von Pagaya bin ich zwar der Meinung, dass die Reaktion des Marktes an dieser Stelle falsch ist, aber ich nehme die Aktie lieber mit einem kleinen Verlust aus dem Depot, als bei weiteren Abverkäufen am Ende auf großen Verlusten zu sitzen. Die Marktstimmung könnte nun noch einige Zeit angeschlagen sein. Ich verkaufe zum aktuellen Marktpreis bei 32,18 USD, dafür kaufe ich eine neue Position mit Krypto-Bezug.

