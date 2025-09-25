Werbung ausblenden

EQS-AFR: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.09.2025 / 09:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/wir-ueber-uns/finanzbericht

25.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Sparkassenplatz 4
8010 Graz
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2201408 25.09.2025 CET/CEST

