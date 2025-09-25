EQS-News: Erste Top-Proben: Silver King avanciert zum Explorations-Hotspot

Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Der Wettlauf um kritische Metalle gewinnt an Dynamik und Arizona rückt zunehmend ins Zentrum. Nur drei Kilometer vom weltbekannten Milliardenprojekt Resolution Copper entfernt, untersucht Prismo Metals sein Silver King-Projekt. Historische Silber-Gehalte verbinden sich hier mit vielversprechendem Porphyr- und Kupferpotenzial direkt an der Oberfläche.

Historische Silberminen und neue Kupferchancen in Arizona

Prismo Metals Inc. (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) hat erste Untersuchungsergebnisse von 23 Proben aus Silver King veröffentlicht. Mehrere Proben wiesen Silbergehalte von über 200 g/t auf, ergänzt durch erhöhte Kupferwerte und teilweise signifikante Goldmineralisierung. Einige Analysen überschritten die Nachweisgrenzen der verwendeten Methode. Nachanalysen für Silber, Kupfer, Blei und Zink stehen noch aus. Die finalen Werte sollen innerhalb der kommenden Wochen vorliegen und als Grundlage für die Priorisierung des Explorationsprogramms dienen.

Neue mineralisierte Erzgänge identifiziert

Geologen des Unternehmens entdeckten zwei bislang unbeschriebene Erzgänge nahe des historischen Glory Hole, wo im 19. Jahrhundert hochgradiges Silber abgebaut wurde. Ein Erzgang weist starke Gehalte an Silber, Blei und Zink auf. Der zweite zeigt eine signifikante Kupfer- und Silbermineralisierung. Diese neuen Strukturen liegen außerhalb der historischen Minenanlagen und bieten zusätzliche Explorationsziele. Erste Proben aus diesen Zonen lieferten Spitzenwerte von bis zu >200 g/t Silber und über 1% Zink. Weitere Proben stammen aus der sogenannten Ersatzzone entlang eines Kalksteinhorizonts. Hier wurden mehrfach Kupfergehalte von über 1% sowie erhöhte Goldwerte gemessen. Diese Art der Mineralisierung ähnelt jener der nahegelegenen Magma-Mine, einem historischen Kupfer- und Silberproduzenten. Besonders die Black Diamond-Zone im östlichen Teil des Claim-Blocks lieferte mineralisierte Aufschlüsse mit Hämatit und Malachit, die auf bedeutendes Potenzial hindeuten.

Silver King – historische Lagerstätte mit strategischem Potenzial

Die 1875 entdeckte Mine Silver King zählte zu den wichtigsten historischen Produzenten Arizonas und förderte fast 6 Millionen Unzen Silber mit extrem hohen Graden. Noch in den 1990er Jahren lieferten ausgewählte Proben Gehalte von bis zu 18.250 g/t Silber. Strategisch bedeutsam: Das Projektgebiet ist vollständig vom Claim-Block von Resolution Copper (Rio Tinto/BHP) umschlossen. Dessen Ressource umfasst 1,787 Milliarden Tonnen Erz mit 1,5% Kupfer – eines der größten unerschlossenen Vorkommen weltweit.

Gordon Aldcorn, Präsident von Prismo erklärt: „Ein Großteil des Explorationsprogramms konzentrierte sich bisher auf eine flächendeckende Untersuchung historischer Minen und Prospektionsgebiete rund um die direkten Silver King-Stollen. Diese Arbeiten haben unser geologisches Verständnis erweitert und zur Erkennung mehrerer neuer Mineralisierungstypen im Projekt geführt, welche zusätzliche Explorationsziele bieten. Wir präsentieren die Untersuchungsergebnisse für jedes der Explorationsgebiete, nämlich die neuen mineralisierten Adern (Polymetalle und Kupfer), die stratigraphisch kontrollierte Ersatzmineralisierung und das Gebiet um die Silbermine. Jedes dieser Zonen wird für weitere Explorationsarbeiten, einschließlich Bohrungen, priorisiert. Unser bevorstehendes Bohrprogramm befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase und wird voraussichtlich in Kürze starten. ”

Nächste Schritte: Bohrstart im Herbst

Prismo hat beim US Forest Service einen Betriebsplan für das erste Bohrprogramm eingereicht. Die Genehmigung wird bis Ende Oktober erwartet. Geplant sind zunächst mindestens 1.000 Meter Bohrungen, um die obere Hälfte des steil abfallenden, röhrenartigen Körpers Silver King sowie angrenzende Gebiete zu erproben. Erweiterte Bohrungen sollen die neu entdeckten polymetallischen und Kupfererzgänge sowie die Verdrängungszone untersuchen. Anleger können gespannt sein, denn die historischen Werte könnten mit modernen Explorationsmethoden schnell übertroffen werden.

Fazit: Fortschritte in Arizona, Blue Sky in Palos Verdes

Prismo Metals steht vor einer entscheidenden Phase seiner Explorationsstrategie. Bereits gegen Ende des Herbstes sollen die ersten Bohrarbeiten beginnen. Im Fokus steht Arizona mit Silver King und Hot Breccia. Das Palos-Verdes-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa, eingebettet in die traditionsreiche Silber-Gold-Region Pánuco-Copala bleibt auf lange Sicht der Joker für einen zusätzlichen Aufwärtshebel. Nach Ausübung der Optionsrechte gehört das Projekt nun vollständig dem Unternehmen und gilt als eines der aussichtsreichsten Ziele im Portfolio. Besonders bemerkenswert sind dort entdeckte hochgradige Erzadern mit historischen Spitzenwerten von bis zu 102 g/t Gold und 3.100 g/t Silber auf kurzen Abschnitten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit Vizsla Silver. Der Nachbar und Partner hält etwa 8,7 % der Prismo-Aktien, verfügt über ein Vorkaufsrecht auf Palos Verdes und beteiligt sich aktiv an der geologischen Arbeit über ein gemeinsames technisches Team. Vizslas angrenzendes Pánuco-Projekt zählt zu den größten bekannten Silberlagerstätten Mexikos – ein Hinweis auf das enorme Potenzial der gesamten Region. Durch die strategische Allianz mit Vizsla, den laufenden Explorationsmaßnahmen und die parallelen Projekte in Arizona positioniert sich Prismo Metals für eine mittelfristige Ressourcendefinition. Mit einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich 11,7 Mio. CAD steht bei weiteren Erfolgen ein Vervielfacher im Raum.

Prismo Metals gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Kupfer -und Silberinvestments interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Prismo Metals (https://verumo.de/aktien/prismo-metals-inc) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

