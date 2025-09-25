Werbung ausblenden

IG-Metall-Chefin Benner fordert Hilfen für Zulieferer

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) -IG-Metall-Chefin Christiane Benner fordert angesichts der angespannten Lage bei vielen Zulieferern Staatshilfe für die Branche. Die Unternehmen müssten in der Übergangsphase bei der Umstellung auf neue Produkte unterstützt werden, sagte Benner dem "Focus" laut Vorabbericht vom Donnerstag. So müssten Instrumente wie der geplante Deutschlandfonds der Bundesregierung auch für mittelständische Zulieferer geöffnet werden, sagte sie.

Die Autozulieferer leiden derzeit unter der Flaute auf dem europäischen Automarkt und dem Wechsel der Antriebsformen hin zur Elektromobilität. Ein Problem ist, dass für Elektroautos weniger Teile benötigt werden als für Verbrenner und somit sich ein Teil der Unternehmen neue Absatzmärkte suchen muss. Allerdings steigt die Nachfrage nach Elektroautos nicht so schnell wie erhofft, was den Zulieferern zu schaffen macht, die ihre Produktpalette bereits umgestellt haben. Erst am Donnerstag kündigte der weltgrößte Autozulieferer Bosch an, weitere 13.000 Arbeitsplätze bis 2030 zu streichen.

