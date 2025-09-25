Nagl bleibt Chef der Bahn-Sparte InfraGo

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rückzug von Dirk Rompf bleibt Philipp Nagl weiterhin Vorstandsvorsitzender der Bahn-Infrastruktursparte InfraGo. Darauf haben sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und die designierte Bahnchefin Evelyn Palla verständigt, wie das Ministerium in Berlin mitteilte./hoe/DP/stw