Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025

Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreibern

onvista · 28.09.2025, 19:58 Uhr Uhr

Fed-Chef Jerome Powell bremste die Wall Street zuletzt aus. Die Rally könnte weiter ins Stocken geraten - denn bis zur nächsten Berichtssaison mangelt es an Impulsen. Welcher Störfaktor noch hinzukommen könnte, erfährst du in dieser Analyse.