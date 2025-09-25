Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Trumps Rede vor UN

dpa-AFX · Uhr
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Trumps Rede vor UN:

"Immer laut, oft verstörend, mitunter sogar falsch: Donald Trump redet sehr viel, aber manchmal hat er trotzdem Recht. 'Wer hat so etwas schon mal gehört?', fragte Trump, dass sogar Nato-Länder Energie aus Russland kaufen und so die russische Kriegsmaschinerie finanzieren. Leider wahr: Wir kritisieren China und Indien, weil sie mit Russland Geschäfte machen - Ungarn und die Slowakei aber importieren russisches Öl, Frankreich, Spanien, Belgien und die Niederlande kaufen Flüssiggas von Putin. Mit einem einzigen Satz ließ Trump die Europäer als Maulhelden dastehen, die längst nicht alles machen, was sie könnten. Die bittere Erkenntnis daraus: Es ist offenbar leichter, Waffen zu liefern als eine kalte Wohnung zu riskieren. Trump und seine unberechenbaren Launen spielen wirklich eine große Rolle bei der Suche nach dem Frieden in der Ukraine, aber die EU selbst muss verlässlich sein. Trump hat den Finger in die Wunde gelegt."/yyzz/DP/stw

