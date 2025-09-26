ADS-TEC Energy kündigt eines der weltweit größten BESS-Projekte an



Geplantes Batterieenergiespeichersystem (BESS) mit einer Leistung von ca. 1 Gigawatt (GW) Leistung und gut 2 Gigawattstunden (GWh) Kapazität soll stabile, langfristige Cashflows sichern und Energiewende vorantreiben.

Das gesamte Projekt soll in einem Schritt und an einem Standort in Süddeutschland realisiert werden – die formelle Netzanschlussgenehmigung des Übertragungsnetzbetreibers liegt vor.

Projektentwicklung und Finanzierung soll bereits 2026 abgeschlossen sein und die vollständige Umsetzung ist für 2029 angedacht.

Kombination aus Großspeicher und Photovoltaikanlage ermöglichen Erlöse im dreistelligen Millionenbereich.

Basierend auf Marktdaten der P3 Group (Zahlen für 2024) hat diese BESS-Anlage ein Umsatzpotenzial von 230 Millionen Euro pro Jahr.

Nürtingen, Deutschland, 26. September 2025

ADS-TEC Energy

PLC (NASDAQ: ADSE) (das „Unternehmen“), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eines der weltweit größten Energiespeicherprojekte realisieren wird. Das Vorhaben im Süden Deutschlands umfasst eine geplante Leistung von rund

1 Gigawatt (GW)

und eine Speicherkapazität von etwa

2 Gigawattstunden (GWh)

. Damit setzt ADS-TEC Energy einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte und stärkt zugleich die Basis für ein stabiles, zukunftsfähiges Energiesystem.

Rekordverdächtig - eines der größten BESS-Projekte weltweit

Vor rund neun Monaten startete ADS-TEC Energy die Entwicklung des Großprojekts. Mit einer geplanten Kapazität von fast 2 GWh wird die Anlage nach ihrer Fertigstellung

den täglichen Energieverbrauch von etwa 250.000 Einfamilienhäusern

decken können. Das Projekt wurde bereits einstimmig vom örtlichen Stadtrat genehmigt, während der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die positive Bewertung für den Anschluss an das Höchstspannungsnetz abgegeben hat.

Die Projektentwicklung und -finanzierung sollen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein, die Inbetriebnahme ist für 2029 geplant, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Nach der Inbetriebnahme soll die Anlage über mehrere Jahrzehnte hinweg betrieben werden. Ergänzt wird der Speicher durch großflächige Photovoltaikanlagen im zweistelligen Megawattpeak (MWp)-Bereich, die für den Eigenverbrauch genutzt werden. Die Kombination aus BESS und PV-Anlage fördert nicht nur die Energiewende, sondern steigert zusätzlich die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage.

ADS-TEC Energy erweitert seine Rolle

Die gesamte Projektplanung, Finanzierung, Umsetzung, sowie Betrieb und Wartung, werden von ADS-TEC Energy verantwortet. Das Unternehmen verfügt über gut 15 Jahre Erfahrung im Bereich Lithium-Ionen-Speichertechnologien und hat bereits Frequenzregelkraftwerke errichtet, die seit über einem Jahrzehnt erfolgreich am Netz sind. Mit dieser Expertise und gemeinsam mit internationalen Partnern schafft ADS-TEC Energy die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung.

“Dieses Projekt markiert einen Wendepunkt für unser Unternehmen. Wir setzen damit nicht nur eines der größten BESS-Projekte weltweit um, sondern schaffen auch die Grundlage für ein Energiesystem, das Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit verbindet. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, unserem starken Team und den richtigen Partnern sind wir bestens aufgestellt, um diese Chance konsequent zu nutzen. Dies ist ein unglaubliches Vorzeigeprojekt für kritische Infrastruktur, das von ADS-TEC Energy entwickelt und betrieben wird”, erklärt Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy.

Wirtschaftliche Perspektiven

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt sowohl aus Betreiber- als auch aus Anlegersicht ein erhebliches Potenzial bietet. Das Unternehmen erwartet erhebliche Einnahmen zu erzielen. Der Betrieb und die Vermarktung dieses einzigartigen Batteriespeicher-Kraftwerks eröffnen ADS-TEC Energy den Zugang zum europäischen Energiegroßhandelsmarkt, zum Kapazitätsmarkt und allen physischen Netzdienstleistungen.

Basierend auf den Marktdaten für 2024 hätte eine vergleichbare Speicheranlage im Jahr 2024 einen Umsatz von über 230 Millionen Euro erzielt (siehe Grafik unten, Jahresumsatz pro MWh) und dabei stark von der Teilnahme an beiden Märkten profitiert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies das attraktive Ertragspotenzial des Projekts und seine Bedeutung für die Unterstützung der Energiewende in Europa unterstreicht.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter:

www.ads-tec-energy.com

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626

