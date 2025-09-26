Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein erwartungsgemäß solides Geschäftsquartal belegen, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege auf dem Hard- und Softwarebereich sowie auf Aussagen zur Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach untengestern, 15:05 Uhr · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken ab22. Sept. · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Aktien New York
Wall Street verbucht vor Inflationsdaten am Freitag Verlustegestern, 16:16 Uhr · dpa-AFX
Wall Street verbucht vor Inflationsdaten am Freitag Verluste
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden