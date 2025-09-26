EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.09.2025 / 10:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Raquel Nachname(n): Falomir

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Udo Nachname(n): Müller Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ströer SE & Co. KGaA

b) LEI

529900MBF3N1ATE55378

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007493991

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 37,49 EUR 99.348,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37,49 EUR 99.348,50 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

