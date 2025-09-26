Werbung ausblenden

EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.09.2025 / 10:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Raquel
Nachname(n): Falomir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Udo
Nachname(n): Müller
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ströer SE & Co. KGaA

b) LEI
529900MBF3N1ATE55378 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007493991

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
37,49 EUR 99.348,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,49 EUR 99.348,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ströer SE & Co. KGaA
Ströer Allee 1
50999 Köln
Deutschland
Internet: www.stroeer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100926  26.09.2025 CET/CEST

Ströer

