IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. trifft letzte Vorbereitungen für Bohrungen auf dem Projekt Surprise Creek in Saskatchewan

IRW-PRESS: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. trifft letzte Vorbereitungen für Bohrungen auf dem Projekt Surprise Creek in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 26. September 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) trifft die letzten Vorbereitungen für die geplanten Bohrarbeiten auf dem Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek (das Projekt). Das Bohrprogramm soll am 28. September 2025 beginnen.

Das Unternehmen schloss eine Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit Thunderbird Resources Ltd. (Thunderbird) zum Erwerb einer ungeteilten 80%-Beteiligung am Projekt. Weitere Einzelheiten zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. Juni 2025 und 16. Juni 2025, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt sind.

Das Bohrprogramm wird durch Hubschrauber unterstützt und die Basis befindet sich in Uranium City, Saskatchewan. Mustang Energy hat die Firma Base Diamond Drilling Ltd. als Auftragnehmer beauftragt. Im Bereich der Surprise Creek Fault, in dem hochgradige Uranproben an der Oberfläche entnommen wurden und historische Bohrungen Ergebnisse von bis zu 2,1 m mit 4,37 % U3O8 ab 57 m1, 5 geliefert haben, sind bis zu 2.000 Bohrmeter geplant. Zielsetzung des Programms ist, historische Bohrabschnitte weiterzuverfolgen, um die Strukturen, in denen die Mineralisierung lagert, besser zu verstehen und Zonen zu überprüfen, in denen bisher noch nicht gebohrt wurde.

Nicholas Luksha, CEO von Mustang Energy, kommentierte:

Wir sind stolz darauf, die erste Bohrkampagne von Mustang Energy auf dem Projekt Surprise Creek zu starten. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen, da wir unsere Strategie zur Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralvorkommen umsetzen. Mit hochgradigen Uran- und Kupfermineralisierungen, die durch historische Bohrungen und Oberflächenproben bestätigt wurden, sowie neu definierten Zielen aus jüngsten geophysikalischen Untersuchungen verfügt Surprise Creek über alle Merkmale eines Projekts, das im Laufe der Durchführung dieses ersten Programms einen bedeutenden Wert liefern kann.

Über das Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek

Das Projekt Surprise Creek liegt 25 km nordwestlich des Uranbezirks Beaverlodge, der die historischen Uranminen Gunnar und Eldorado (Ace-Fay-Verna) beherbergt, und befindet sich etwas nordwestlich des Athabasca-Beckens (siehe Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81191/MEC_092625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Übersicht und Lage des Uran-Kupfer-Projekts Surprise Creek1, 3, 4, 5, 6

Eine hochauflösende luftgestützte magnetische, radiometrische und VLF-EM-Untersuchung, die von Thunderbird im September 2024 durchgeführt wurde, identifizierte mehrere neue Uranziele (siehe ASX-Mitteilung von THB vom 19. Dezember 2024 mit dem Titel Exploration to commence at Rockvale Antimony-Gold Project).

Eine starke radiometrische Urananomalie wurde im zuvor definierten Bohrziel Surprise Creek Fault identifiziert, wo historische Bohrungen Ergebnisse von bis zu 2,1 m mit 4,37 % U3O8 über 57 m1,5 und Oberflächenprobenahmen von Thunderbird Ergebnisse von bis zu 7,98 % U3O8 lieferten.2 Das Gebiet mit einer oberflächennahen Uranmineralisierung erstreckt sich diskontinuierlich über eine Streichlänge von bis zu 500 m.2

Darüber hinaus enthält das Projekt historische Kupferprospektionsgebiete, einschließlich Bob Lake, Ellis Bay und Waterloo South. Die historischen Bohrergebnisse umfassen 9,1 m mit 2,07 % Cu und 27,3 g/t Ag ab der Oberfläche bei Bob Lake3 und 6,6 m mit 1,31 % Cu ab 11 m bei Ellis Bay.3 Gesteinssplitterprobenahmen aus historischen Kupfervorkommen, die von Thunderbird in den Jahren 2022 und 2023 entnommen wurden, lieferten Ergebnisse von 61,7 % Cu, 27,6 % Cu und 9 % Cu.2, 3

Ein Antrag auf eine Arbeitsgenehmigung für Explorationsarbeiten, einschließlich Bohrungen im Prospektionsgebiet Surprise Creek Fault, wurde kürzlich von der Regierung Saskatchewans genehmigt.

Quellennachweis

1 ASX-Mitteilung von THB vom 6. Juli 2022 mit dem Titel Surprise Creek data review highlights high-grade targets

2 ASX-Mitteilung von THB vom 22. Dezember 2022 mit dem Titel High-grade Uranium rock chip results at Surprise Creek

3 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Februar 2023 mit dem Titel Exciting Copper Targets at Surprise Creek

4 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Oktober 2022 mit dem Titel Exceptional Uranium and Copper Rock chip results

5 Saskatchewan Mineral Assessment Database Drill hole VT20, SMAD# 74N10-0368, abgerufen unter http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

6 Saskatchewan Mineral Assessment Database, SMAD# 74N11-0063, abgerufen unter http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

Vorsorglicher Hinweis

Das Unternehmen weist darauf hin, dass trotz ihrer Nähe und ihres Standorts die Entdeckung von Mineralien bei oder in der Nähe historischer Minen wie Gunnar und Eldorado sowie vielversprechende Ergebnisse in diesem Zusammenhang nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Projekt oder auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, das Projekt kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell nutzbare Lagerstätten zu finden. Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Update zum Projekt Ford Lake

Am 12. August 2025 gab das Unternehmen gemäß dem Kaufvertrag vom 12. Februar 2024 geändert am 8. August 2025 gemäß dem Kaufvertrag vom 12. Februar 2024 geändert am 8. August 2025 wurde, 1.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die Gegenleistungsaktien) an Stallion Uranium Corp. (Stallion) aus, um die Zahlung des Kaufpreises zu beschleunigen (der Vertrag). Die Ausgabe der Gegenleistungsaktien stellte die Zahlung der letzten Rate des Gesamtkaufpreises dar, den das Unternehmen an Stallion für den Kauf des Projekts Ford Lake zu zahlen hatte.

Die Gegenleistungsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Marfleet ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

