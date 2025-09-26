Vertrag von Audi-Chef Döllner bis 2031 verlängert

Berlin (Reuters) - Audi-Chef Gernot Döllner bleibt fünf weitere Jahre im Amt.

Sein Vertrag sei bis 2031 verlängert worden, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Döllner steht seit September 2023 an der Spitze von Audi. Der promovierte Maschinenbauer hat in dieser Zeit die Markteinführung einer Reihe von Modellen verantwortet. Derzeit leidet die Marke allerdings unter den Zöllen von US-Präsident Donald Trump, weil sie in den USA vollständig auf Importe angewiesen ist. Bis Jahresende will die Volkswagen-Tochter über den Aufbau einer eigenen Fertigung in den USA entscheiden.

