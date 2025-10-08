Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche deutlich

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Der Absatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 98.009 Stück, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Vor allem die andauernde Schwäche in Nordamerika belastete erneut; dort bekommt der Konzern auch die Folgen der US-Zollpolitik zu spüren. In der Region brach der Absatz im dritten Quartal um 39 Prozent ein. Bei Mercedes-Benz Trucks stieg der Absatz indessen um acht Prozent, während er bei Trucks Asia um acht Prozent rückläufig war.

Schon das erste Halbjahr war für den Dax-Konzern trist verlaufen, mit einem Absatzrückgang um knapp sieben Prozent auf 206.527 Fahrzeuge./err/mis