Spahn zu NRW-Stichwahlen: 'Ein toller Abend'
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich sehr zufrieden mit dem Ausgang der Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Den CDU-Sieg in Dortmund bezeichnete er in der "Rheinischen Post" als historisch. "Essen und Düsseldorf haben wir mit starken Ergebnissen gehalten. Damit werden nun drei der fünf größten Städte NRWs von CDU-OBs regiert", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. "Letztmalig haben wir 1999 so abgeräumt. Ein toller Abend", sagte Spahn./kli/DP/he
