Ukraine: Israel hat erste Patriot-Luftabwehr geliefert

KIEW (dpa-AFX) - Israel hat nach Angaben aus Kiew ein Luftabwehrsystem des Typs Patriot an die Ukraine geliefert. "Ein israelischer Komplex arbeitet schon einen Monat in der Ukraine", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz. Damit sei die eigene Flugabwehr gestärkt worden. Er erwarte zwei weitere Systeme noch in diesem Herbst, fügte er hinzu. Selenskyj präzisierte dabei nicht, aus welchem Land diese stammen.

Die Ukraine ist dringend auf westliche Flugabwehrsysteme beim Schutz ihrer Städte vor russischen Angriffen angewiesen. Mehrfach hatte Selenskyj in den letzten Monaten um die in den USA produzierten Patriot-Systeme gebeten. Im Mai hatte die "New York Times" geschrieben, dass ein in Israel stationiertes System nach einer Modernisierung in die Ukraine gehen solle. Offiziell war die Lieferung vor dem heutigen Tag nicht bestätigt worden.

Insgesamt sollen Medienberichten zufolge zehn Patriot-Batterien in der Ukraine sein, darunter auch aus Deutschland. Berlin hat Kiew zudem mit mehreren der selbst entwickelten Flugabwehrsysteme Iris-T unterstützt. Sowohl Iris-T als auch Patriot dienen vor allem der Verteidigung gegen Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper. Für die Abwehr von Drohnen sind andere Waffen wie etwa der ebenfalls in die Ukraine gelieferte Flak-Panzer Gepard zuständig./bal/DP/he