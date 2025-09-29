Attentat auf Charlie Kirk: Angeklagter erneut vor Gericht

SPANISH FORK/PROVO/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der tödlichen Attacke auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk wird der Angeklagte zum zweiten Mal von einem US-Gericht zu einer Anhörung vorgeladen. Wie bereits beim ersten Gerichtstermin wird Tyler Robinson am Montag (10 Uhr Ortszeit) aus dem Gefängnis per Video zugeschaltet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Lokalen Sendern zufolge wird es um eher technische Details gehen wie die Aufstellung des Verteidigungsteams. Dem angeklagten 22-Jährigen wird vorgeworfen, vor fast drei Wochen Kirk erschossen zu haben.

Kirk, Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump und Aktivist mit Millionenpublikum auf Online-Medien, hatte auf einem Uni-Gelände im Bundesstaat Utah gesprochen, als ihn ein Schuss traf. Er starb später im Krankenhaus./rin/DP/he