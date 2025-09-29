Werbung ausblenden

Bericht: Europas Umwelt in keinem guten Zustand

dpa-AFX · Uhr
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Umwelt in Europa befindet sich insgesamt betrachtet in keinem guten Zustand. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht. Darin loben die Umweltexperten zwar die großen Fortschritte, die man auf dem Kontinent bei der Senkung der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen und auch bei der Luftverschmutzung gemacht habe. Zugleich müsse die europäische Natur aber mit erheblichen Herausforderungen fertig werden, darunter zunehmend schlechtere Umweltbedingungen, Überbeanspruchung und Artensterben. Eine weitere große Herausforderung stellten die Folgen des Klimawandels dar.

Der Bericht der in Kopenhagen ansässigen EU-Behörde ist die europaweit umfassendste Analyse zur aktuellen Lage von Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit in der Region. Er fußt auf Daten aus 38 Staaten, darunter auch Deutschland. Die Autoren des Berichts warnen, die Aussichten für die Umwelt seien in vielerlei Hinsicht besorgniserregend - und dies bringe große Gefahren auch für den wirtschaftlichen Wohlstand, die Sicherheit und den Lebensstandard in Europa mit sich. Die Umsetzung von bereits vereinbarten Richtlinien und Maßnahmen müsse daher dringend beschleunigt werden./trs/DP/zb

