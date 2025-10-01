Aussichtsreiche Aktien

Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieg

The Market · 01.10.2025, 14:00 Uhr Uhr

Investieren Manager eigenes Geld, ist dies ein starkes Signal. In dieser Analyse wird ein Blick auf vier spannende Fälle für antizyklische Anleger aus Dax, MDax und SMI, geworfen, bei denen die Insider zugeschlagen haben.