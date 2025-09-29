Konzern nimmt Übernahmeangebot an
Electronic-Arts-Aktie schießt hoch - Handel ausgesetzt
onvista · Uhr
Quelle: Sergei Elagin/Shutterstock.com
Der Videospielekonzern Electronic Arts wird von der Börse verschwinden. Das Unternehmen, oft auch nur kurz EA genannt, hat ein entsprechendes Übernahmeangebot angenommen, wie am Montag bekannt wurde.
Ein Konsortium aus drei Beteiligungsfirmen bot je EA-Aktie 210 US-Dollar in bar. In Summe bringt der Deal damit 55 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Nach der Übernahme soll EA von der Börse genommen werden.
Im vorbörslichen Handel schoss die Aktie daraufhin um rund sechs Prozent hoch, nachdem sie bereits am Freitag rund 15 Prozent zulegte. Das "Wall Street Journal" hatte zu diesem Zeitpunkt über den nahenden Abschluss der Übernahme berichtet. Der Handel der Aktie wurde am Montag ausgesetzt.
