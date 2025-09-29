Werbung ausblenden

Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel akzeptiert den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. "Ich unterstütze Ihren Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Treffen mit Trump in Washington./cir/DP/he

