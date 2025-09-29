Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel akzeptiert den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. "Ich unterstütze Ihren Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Treffen mit Trump in Washington./cir/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista