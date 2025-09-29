Werbung ausblenden

Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH

29.09.2025 / 12:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG

     Unternehmen:               Scherzer & Co. AG
     ISIN:                      DE0006942808

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.09.2025
     Kursziel:                  3,30 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     15.09.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Erstes Halbjahr 2025 mit deutlichem Gewinn abgeschlossen

Für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2025 konnte die
Scherzer & Co. AG mit einem Periodengewinn von 3,1 Mio. Euro und einer
Steigerung des NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Aktie um 8,3 Prozent
auf 3,27 Euro eine erfreuliche Entwicklung vermelden. Wie von uns erwartet.
profitierten die Kölner dabei zum einen von dem nun endlich wieder
aufgehellten Sentiment im Nebenwerte-Bereich. Zum anderen entwickelten sich
in diesem Rahmen auch nahezu alle großen Portfolio-Werte mit Kurszuwächsen
im teils deutlich zweistelligen Prozentbereich positiv. Besonders
hervorzuheben sind dabei zwei bereits langjährige Schwergewichte:

Erstens die 1&1 AG, bei der das am 16. Mai 2025 publizierte freiwillige
öffentliche Teilerwerbsangebot der United Internet AG zum Preis von 18,50
Euro je 1&1-Aktie einen Kurssprung auslöste, woraus in Summe innerhalb des
ersten Halbjahres 2025 eine Kurssteigerung von knapp 48 Prozent resultierte.
Im Rahmen des Erwerbsangebots sowie durch außerbörslicher Zukäufe hat United
Internet die Beteiligung an 1&1 auf aktuell 86,46 Prozent ausgebaut.

Und zweitens die Weleda AG, bei der Scherzer zum Halbjahresende 7,35 Prozent
der ausgegebenen 19.000 Namens-Partizipationsscheine (PS) hielt. Von der
nachhaltig positiven Entwicklung der Schweizer Gesellschaft unter CEO Tina
Müller profitierte Scherzer dabei in der ersten Jahreshälfte gleich doppelt:
Zum einen über die im Juni vereinnahmte, kräftig von 70 auf 190 CHF je PS
erhöhte Dividende. Und zum anderen über einen gut 41-prozentigen Kurszuwachs
bei dem außerbörslich auf OTC-X ( www.otc-x.ch) gehandelten Papier.
Zwischenzeitlich hat Scherzer die Position weiter auf 7,73 Prozent der PS
aufgestockt.

Diese beiden aktuellen Beispiele veranschaulichen unseres Erachtens deutlich
die von Scherzer erzielbaren Erfolge bei der mittel- bis langfristigen engen
Begleitung der nach einer opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix
aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments ausgewählten
Engagements. Dabei eröffnet insbesondere auch der Fokus auf Beteiligungen an
Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende
Strukturmaßnahmen Chancen auf unter Umständen beträchtliche Gewinne. Hier
ist allerdings häufig bis zu einer Realisierung zunächst einige Jahre Geduld
gefragt.

Zudem steht der Vorstand der breit in der Small- und Mid-Cap-Szene
vernetzten Kölner Investmentspezialisten direkt und indirekt mit über 1,2
Millionen Scherzer-Aktien entsprechend rund 4,5 Prozent des Grundkapitals
hinter der Gesellschaft. Dabei besteht die Verpflichtung, die Hälfte der
Netto-Tantiemen in eigene Anteilsscheine zu investieren.

Zwar dürften die hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren
Entwicklungen auf geopolitischer und makroökonomischer Ebene sowie in der
Folge auch an den Finanzmärkten auf absehbare Zeit weiter bestehen bleiben.
Insgesamt erachten wir das Scherzer-Team aber auch mit einem gewissen
Rückenwind durch das inzwischen wieder aufgehellte Börsenumfeld im Small-
und Mid-Cap-Bereich als gut aufgestellt, um zukünftig wieder an seine aus
früheren Jahren gewohnte überdurchschnittliche Performance anknüpfen zu
können.

Zum 31. August 2025 publizierte die Gesellschaft einen NAV von 3,29 Euro je
Aktie. Bei Ansatz unseres in Anlehnung daran deutlich auf 3,30 Euro
heraufgesetzten Kursziels bietet das Scherzer-Papier dem Anleger aktuell ein
Upside-Potenzial von gut 43 Prozent. Dabei dürfte sich die Anzahl der im
Umlauf befindlichen Anteilsscheine durch das laufende Rückkaufprogramm
weiter verringern, woraus sich entsprechende positive Effekte auf den
inneren Wert je Aktie im Umlauf ergeben.

Hinzu kommen noch die - jeweils nicht in die NAV-Berechnung einfließenden -
Ertragschancen aus den Nachbesserungsrechten, die aktuell 4,91 Euro je Aktie
im Umlauf ausmachen, und den PEAQ-Token, die gemäß den bestehenden Lock-Up-
und Vesting-Vereinbarungen seit Mitte August 2025 sukzessive veräußert
werden können.

Daher stufen wir den schon seit geraumer Zeit mit einem erheblichen Abschlag
auf den inneren Wert notierende Scherzer-Anteilsschein unverändert als
klaren "Kauf" ein. Als attraktiv erachten wir den Titel dabei auch
insbesondere für mittel- bis längerfristig orientierte Anleger und
Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements
aber nicht selbst eingehen können oder wollen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f0ad89dab8f5e8e0683155f7cb36e82
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: www.gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24
Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44

Büro Münster:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2205182 29.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Scherzer & Co.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden