Werbung ausblenden

Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG

25.09.2025 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

     Unternehmen:               MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
     ISIN:                      DE000A1TNWJ4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.09.2025
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

MPC Capital knüpft an starkes Vorjahr an und steigert EPS in H1

MPC hat heute Q2-Zahlen vorgelegt, die auf Höhe unserer Erwartungen lagen.
Während die Management-Fees in H1 insgesamt weiter zulegten, wurden die
Kosten im Vergleich zum Vorjahr wie geplant erfreulich reduziert, die u.a.
Integrationskosten für die Übernahme von Zeaborn enthielten. Nach der in H1
abgeschlossenen Integration gelang es MPC erneut, die cash-wirksamen
operativen Kosten durch die Management Fees zu decken. Trotz außergewöhnlich
hoher Co-Investment-Erträge im Vorjahr, die im Zusammenhang mit der
Auslieferung von Containerschiffsneubauten standen, konnte MPC Capital das
EPS im ersten Halbjahr weiter steigern. Darüber hinaus wurde die FY-Guidance
erneut bekräftigt, die im laufenden Jahr ein EBT-Wachstum von 2-22% yoy auf
25-30 Mio. EUR nach 24,5 Mio. EUR im Vj. vorsieht (MONe: 27,5 Mio. EUR).

[Tabelle]

Höhere Management Fees können außergewöhnlich hohe Co-Investment-Erträge aus
dem Vorjahr nicht gänzlich kompensieren: In H1 konnte MPC die Assets under
Management, welche die Basis für die Top Line legen, erfreulich um 0,2 Mrd.
EUR ytd auf 5,3 Mrd. EUR steigern. Das Total Income, das im Gegensatz zu den
Umsatzerlösen auch Co-Investment-Erträge umfasst und damit ein
ganzheitliches Bild der Einkommensströme des Unternehmens zeichnet, sank in
Q2 um 49,6% yoy, was am außerordentlich starken Vorjahresquartal liegt. Wie
vom Management angekündigt, wirkten sich auf der Kostenseite die nun
vollumfänglich realisierten Synergieeffekte und der Wegfall von
Integrationskosten positiv aus, sodass sowohl die Personal- als auch
sonstigen Kosten sanken und gemäß Vorstand nun auf dem Zielniveau liegen.
Insgesamt ergab sich in Q2 ein EBT von 5,6 Mio. EUR nach 9,6 Mio. EUR im
Vorjahr (-41,1%), wobei geringere Steuern und Minderheitsanteile dazu
führten, dass der auf MPC-Aktionäre entfallende Gewinn im ersten Halbjahr um
17,5% yoy von 9,7 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR zulegte. Das EPS stieg
dementsprechend in H1 von 0,28 EUR auf 0,32 EUR je Aktie. Insgesamt
bekräftigen wir unsere bisherigen Prognosen und gehen lediglich von
geringeren Minderheitsanteilen und einer niedrigeren Steuerquote im
Gesamtjahr aus. Daher erwarten wir unverändert, dass die Guidance-Bandbreite
in Bezug auf Top- und Bottom Line erreicht wird und erhöhen unsere
EPS-Schätzung von 0,57 auf 0,65 EUR.

Fazit: MPC befindet sich nach einem soliden ersten Halbjahr weiter auf Kurs,
die FY-Guidance zu erreichen und profitiert unverändert von einem
vorteilhaften Marktumfeld im Bereich Shipping. Wir bestätigen unser Rating
und Kursziel i.H.v. 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a71065f8fec29156c06be7db96dab905

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2204024 25.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MPC Muenchmeyer Petersen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden