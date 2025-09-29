Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Atomstreit mit Iran

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Atomstreit mit Iran:

"Kein Snapback kann die Welt zehn Jahre zurückkatapultieren. Der Mechanismus löst nicht die tiefe Spaltung des UN-Sicherheitsrats auf. Und er macht Irans Fortschritte bei der Urananreicherung so wenig ungeschehen wie die israelisch-amerikanischen Attacken auf Atomanlagen oder die Bloßstellung der iranischen Schattenarmeen. Das Wort der europäischen Außenminister, das Zuschnappen der Sanktionsfalle sei "nicht das Ende der Diplomatie", ist dennoch mehr als eine hohle Formel. (.) Ganz offiziell verlangen Berlin, Paris und London von Iran inzwischen direkte Gespräche zwischen Teheran und Washington. Obama hätte sich derlei aus innenpolitischen Gründen nicht trauen können, er brauchte die Europäer. Für Trump haben sie mit dem Snapback ihre Schuldigkeit getan."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Apple mit Forderung
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen25. Sept. · dpa-AFX
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden