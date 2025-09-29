Wüst feiert CDU-Erfolge bei Stichwahlen: 'Starkes Ergebnis'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach mehreren teils überraschenden Erfolgen der CDU bei den Stichwahlen um Oberbürgermeister-Ämter in Nordrhein-Westfalen spricht der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Hendrik Wüst von einem "starken Ergebnis" für seine Partei. Es sei ein "Votum für eine pragmatische, lösungsorientierte, christdemokratische Politik der Mitte", sagte Wüst bei der CDU-Wahlparty in Düsseldorf.

"Das Ergebnis zeigt: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehen, dass die CDU über alle politischen Ebenen hinweg in Nordrhein-Westfalen in den letzten fünf Jahren gute Arbeit gemacht hat."

In seiner Rede hob Wüst das Ergebnis der Stichwahl in Dortmund hervor. In der Ruhrgebietsstadt löste am Abend der CDU-Herausforderer Alexander Omar Kalouti den bisherigen Amtsinhaber Thomas Westphal (SPD) an der Rathausspitze ab. Kalouti ist damit in Dortmund der erste CDU-Oberbürgermeister seit fast acht Jahrzehnten.

Zusätzlich nannte Wüst die CDU-Erfolge bei den Stichwahlen in Düsseldorf, Bonn, Bielefeld, Hagen, Essen, Aachen und Leverkusen. Seine Partei habe nun eine große Verantwortung, mit allen Gewählten aus der demokratischen Mitte zusammenzuarbeiten. Im ersten Wahlgang am 14. September waren die Christdemokraten trotz leichter Rückgänge mit 33,3 Prozent der Stimmen klar die stärkste Kraft geblieben./rgr/DP/zb