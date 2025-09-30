Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor Inflationszahlen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 23.755 Punkte. Sein europäischen Pendant, der EuroStoxx 50 , wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

Jede Woche bei "geschlossenem Betrieb" koste 0,2 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum, kommentierte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Aktuell werde die USA von Piloten mit verbundenen Augen geflogen, und die Passagiere seien entsprechend unruhig.

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag (14.00 Uhr) auf vorläufige Daten zur Inflation für September. Die Daten für wichtige Bundesländer werden bereits am Vormittag veröffentlicht.

Im August hatte sich die Teuerungsrate in Deutschland insgesamt nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter anderem steigende Preise für Lebensmittel trieben die Teuerung wieder über die 2-Prozent-Marke. Nach Einschätzung von Volkswirten könnte sich die Inflation dort vorerst festsetzen.

Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) rechnen mit einem Anstieg der Jahresteuerungsrate. Dazu dürften höhere Benzin- und Dieselpreise beigetragen haben.

Mit Blick auf einzelne Unternehmen rückt die Hornbach Holding in den Fokus. Die Muttergesellschaft der Baumarktkette Hornbach hatte zwar den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert. Allerdings belasteten höhere Personalkosten das Ergebnis. Die Erlös- und Gewinnkennziffern blieben Händlern zufolge hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien notierten auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.

Continental sieht nach der Trennung von weiten Teilen seines bisherigen Geschäfts auch als reiner Reifenhersteller Chancen auf einen Verbleib im Dax. "Entwickeln sich die Reifen weiterhin so erfolgreich weiter, gibt es die Chance, im Dax zu bleiben", sagte Konzernchef Nikolai Setzer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Ob das am Ende reichen werde, um im deutschen Leitindex zu bleiben, werde die Zukunft zeigen. Auf Tradegate legten die Papiere moderat zu./la/jha/