ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 19 Euro - 'Underperform'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch in der zweiten Jahreshälfte belasteten die schwachen Absatzmärkte den Spezialchemiekonzern und den gesamten Sektor, schrieb Chris Counihan in seinem Ausblick vom Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 6 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Lanxess

