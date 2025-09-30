Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Symrise auf 105 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers dürfte 2026 erneut unter dem mittelfristigen Schnitt von 5 bis 7 Prozent liegen, schrieb Edward Hockin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er geht von plus 4 Prozent aus. Aber auch beim reduzierten Kursziel seien die Symrise-Papiere attraktiver bewertet als die europäische Konsumgüterbranche./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

