ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST

