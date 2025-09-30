Werbung ausblenden

Bundesagentur gibt Zahl der Arbeitslosen für September bekannt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Dienstag in Nürnberg ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat September vor. Experten erwarten, dass die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles wieder eine Zahl unterhalb der Drei-Millionen-Marke verkünden könnte. Im August hatte die Zahl bei 3,025 Millionen Arbeitslosen gelegen und somit erstmals seit zehn Jahren wieder die Drei-Millionen-Grenze überschritten.

Im September sinkt die Zahl üblicherweise, weil die Urlaubszeit zu Ende ist und viele junge Menschen eine Ausbildung beginnen. Im September des vergangenen Jahres war die Zahl um rund 60.000 im Vergleich zum August zurückgegangen./dm/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufgestern, 18:11 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden