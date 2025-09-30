Werbung ausblenden

Devisen: Euro im späteren US-Handel wenig bewegt

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur moderat bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1741 US-Dollar und lag damit aber deutlich über dem Niveau im frühen asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1741 (Montag: 1,1723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8517 (0,8530) Euro./ck/he

Eurokurs (Euro / Dollar)

